嘲諷滿點！ 烏克蘭防腐局長發表公開信 感謝俄軍貪汙腐敗

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,在後勤屢現缺失及烏軍奮力抵抗下,戰損慘重,烏克蘭國家預防腐敗局(NACP)局長諾維科夫(Oleksandr Novikov)10日發表一封公開信給俄國國防部長紹伊古(Sergei Shoigu),感謝他讓俄羅斯軍方充滿貪汙與腐敗。

諾維科夫10日在NAPC網站上發表一封給紹伊古的公開信,信中表示,烏國國家預防腐敗局支持所有促進烏克蘭反腐機構發展的外國代表,以及幫助加強烏克蘭的民主體制,「本局對俄羅斯國防部長紹伊古的寶貴貢獻表示衷心感謝,因為俄羅斯用於攻擊烏克蘭的手段和支持資源甚至在兩國邊境積累之前就已經被盜」。

諾維科夫並指,紹伊古與俄國國防部門的官員一起參與有計劃、有步驟、長期的竊走俄國預算資金的工作,「這些資金被分配用於發展軍事潛力,為加速清理烏克蘭主權國家土地上的佔領者做出了貢獻」。

「俄羅斯國防部和武裝部隊的官員堅持從俄國納稅人那貪走應用於軍隊需求的資金,這導致保衛民主的烏克蘭變得更加容易。」諾維科夫指出,因此致力於確保公共資金使用透明度、打擊腐敗、詐欺和經濟犯罪的烏克蘭反腐敗機構將能夠盡快恢復其活動,而不是花時間摧毀他們土地上的佔領者和帶到烏國境內的廢舊金屬。

諾維科夫接著諷刺,他要特別感謝為俄軍提供軍用口糧的人,因為這些軍用口糧早在2015年就過期,「由於缺乏食物,俄羅斯佔領軍放棄軍事裝備,向烏克蘭村莊的當地居民投降來獲取食物。」

諾維科夫還酸說,烏國也很欣賞俄國用紙板製成的防彈衣,而非被俘虜的俄羅斯T型裝甲車的軍人所穿的裝甲板,「在這方面,我們表示特別感謝,因為現在這輛裝甲車在烏克蘭國防軍的隊伍中服務,幫助抵禦侵略者」。

「我軍在裝甲板上發現了一份名為『關於在查明軍事單位利益衝突時發現腐敗和其他違法行為的程序』的公告。」諾維科夫更「提醒」紹伊古,對佔領軍軍事人員如此徹底和詳細的方法感到印象深刻,因此本局專家準備了一些建議,以便進一步納入相關公告。

