烏俄互稱對方戰損嚴重 雙方最新戰果比對出爐

烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵，雙方皆稱造成對方重大戰損，圖為俄羅斯戰甲車部隊，在基輔東部的布羅瓦里遭到烏克蘭擊退的畫面。（路透）

2022/03/11 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭強力抵抗俄羅斯入侵，雙方皆稱造成對方重大戰損，烏俄10日各自宣稱最新戰果，烏軍稱已造成俄軍超過1萬2000名官兵陣亡，並摧毀335輛戰車、526輛各式軍車等軍備武器；俄羅斯軍方則宣稱，摧毀了烏軍986輛戰車和裝甲車、107套多管火箭炮發射系統等。

烏克蘭軍方與外交部10日發布訊息指出，俄羅斯在2月24日至3月10日這15天的入侵行動中，共損失超過1萬2千名官兵、335輛戰車、49架軍機、81架直升機、7架無人機、1105輛各式裝甲車、123門火砲系統、56輛多管火箭車、526輛各式軍車、60輛油罐車、29組防空系統以及3艘船艦。

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《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯國防部新聞發言人10日則稱，自2月24日開始進行「特別軍事行動」以來，俄軍共摧毀2911烏處克蘭軍事基礎目標，其中包括141個防空飛彈系統、86座雷達站、飛機97架、裝甲戰車986輛、多管火箭炮107門、野戰火炮和迫擊炮368門、特種軍用車輛749輛，以及107架無人機。

Information on Russian invasion



Losses of the Russian armed forces in Ukraine, March 10 pic.twitter.com/cOmB9UQEh6 — MFA of Ukraine ???????? （@MFA_Ukraine） March 10, 2022

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