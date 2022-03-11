外長首談無進展 普廷不反對見澤倫斯基

俄羅斯外長拉夫羅夫（見圖）與烏克蘭外長庫列巴十日在土耳其談判，這是二月廿四日俄國入侵烏克蘭以來，兩國外交官員首次舉行高層會談。（法新社）

2022/03/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰事十日邁入第十五天，俄羅斯外長拉夫羅夫與烏克蘭外長庫列巴在土耳其南部度假勝地安塔利亞談判，這是二月廿四日俄國發動入侵行動以來，兩國最高外交官員首次進行的高層會談。不過庫列巴在會後表示，雙方在停火談判部分並無進展，但是基輔將會繼續推進停火談判並阻止戰爭；拉夫羅夫則說，俄羅斯希望與烏克蘭繼續進行談判，俄國總統普廷並不反對與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論「特定」議題。

烏絕不投降 不放棄領土

庫列巴稱，在此次的會談中，他曾向拉夫羅夫提出「廿四小時停火協議」，但兩方對於停火沒有取得任何共識。庫列巴指出，拉夫羅夫稱他沒有獲得授權談判停火，決定權掌握在克里姆林宮。庫列巴重申，烏克蘭絕對不會投降。

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拉夫羅夫會後則指出，普廷不反對與澤倫斯基討論「特定」議題，但為了實現這一點，雙方需要做一些初步工作。拉夫羅夫強調，希望烏克蘭保持中立，成為一個不會威脅莫斯科或俄國文化，「友好的、非軍事化的烏克蘭」。拉夫羅夫也不相信俄國與西方會因烏克蘭，進而發生核戰爭。

烏克蘭總統副幕僚長、澤倫斯基的首席外交政策智囊卓夫科瓦九日接受彭博訪問時表示，只要獲得安全保障，烏克蘭對討論俄羅斯提出的中立要求持開放態度，但任何一寸領土都不會放棄。卓夫科瓦稱，烏克蘭為外交解決做好了準備，而安全保障應該由各鄰國提供，但他對此沒有詳述。

克里姆林宮指出，普廷與德國總理蕭茲九日討論了解決烏克蘭衝突的外交方式以及落實人道走廊以疏散平民。普廷告知蕭茲，俄方正採取措施疏散平民，而烏方「民族主義團體的好戰份子」試圖破壞這些計畫。

不過，美國國務卿布林肯九日表示，普廷拒絕了美國為促使烏克蘭衝突降溫所提出的全部提案，並且反其道而行，升高軍事行動，「每次有機會走向出口，他就會踩下油門，繼續朝向他追求的可怕道路前進。」布林肯還抨擊俄羅斯不讓受困平民透過安全通道離開那些遭受猛烈轟炸的城市，並稱「克里姆林宮提議設立通往俄羅斯和白俄羅斯的人道走廊，簡直荒謬。」

布林肯說，普廷可能企圖安插「傀儡政權」以取代目前烏克蘭民選政府，但烏克蘭人民已表明不會接受。

烏克蘭外長庫列巴（見圖）與俄羅斯外長拉夫羅夫十日在土耳其談判，這是二月廿四日俄國入侵烏克蘭以來，兩國外交官員首次舉行高層會談。（法新社）

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