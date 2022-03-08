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    俄軍砲火連轟逾1週 烏第二大城市長：有百分百信心會戰勝

    烏克蘭第二大城哈爾科夫遭俄軍無差別轟炸逾1週，市長特列霍夫（Igor Terekhov，見圖）今（8）日接受《CNN》專訪表示，對戰勝俄軍有「百分百信心」。（圖取自特列霍夫官方臉書）

    烏克蘭第二大城哈爾科夫遭俄軍無差別轟炸逾1週，市長特列霍夫（Igor Terekhov，見圖）今（8）日接受《CNN》專訪表示，對戰勝俄軍有「百分百信心」。（圖取自特列霍夫官方臉書）

    2022/03/08 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長今（8）日接受《CNN》專訪表示，對戰勝敵軍有「百分百信心」（absolutely confident）。

    《CNN》報導，俄羅斯連續轟炸烏克蘭全境城市超過一週，位於烏克蘭東北部的第二大城哈爾科夫市長特列霍夫（Igor Terekhov）今（8）日接受專訪時表示，他有「百分百信心」這座城市能夠戰勝俄軍。

    特列霍夫說，雖然已經被俄軍砲火包圍封鎖，但哈爾科夫仍在奮戰，且也能夠生活下去。他也強調，在烏克蘭軍隊的幫助下，哈爾科夫將能夠捱過俄軍無差別的砲轟。

    報導指出，俄軍已對哈爾科夫全境進行無差別轟炸，住宅區內的學校、商店、醫院、教堂、公寓，多處都被俄軍炸得滿目瘡痍。

    對此，特列霍夫也直言，俄軍針對住宅區平民的砲轟簡直是「種族屠殺」（genocide）的行為，他說：「不然是什麼？那些區域根本沒有軍事設施，他們炸的是幼稚園、學校、婦產科醫院、診所。」

    特列霍夫強調：「這絕對不是意外。我可以理解有時候砲火會發生意外，但這是成千上百棟民生建築被擊中，這不是意外，這是有目標的攻擊。」

    但特列霍夫也向外界喊話，目前市內150萬人口迫切需要「任何」物資，包括食物、醫藥品和保暖衣物等。

    據悉，俄羅斯官方自對烏克蘭發動侵略戰爭以來，已多次透過官員、媒體表示，「絕對沒有針對平民或民生基礎設施的攻擊」，但這13天來不斷有烏克蘭平民傷亡的證據傳出。

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