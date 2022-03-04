為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    根本是想消滅烏國人！哈爾科夫市長控俄軍：鎖定平民區轟炸

    烏克蘭哈爾科夫市長特雷科夫（右）稍早接受《CNN》主播博內特（左）專訪時指出，俄軍鎖定市內平民轟炸，根本就是要消滅他們。（圖擷取自@CNN官方推特）

    烏克蘭哈爾科夫市長特雷科夫（右）稍早接受《CNN》主播博內特（左）專訪時指出，俄軍鎖定市內平民轟炸，根本就是要消滅他們。（圖擷取自@CNN官方推特）

    2022/03/04 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第9天，俄軍正朝首都基輔、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）空襲，美國官員也說，為了取得黑海掌控權，俄軍恐出動大型艦隊朝第三大城敖德薩（Odessa）進攻。稍早，哈爾科夫市長也透過外媒控訴，俄軍鎖定市內平民區轟炸，根本就是要消滅他們。

    根據《CNN》報導，哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）4日接受主播博內特（Erin Burnett）訪問時指出：「到目前為止，市內仍持續受到轟炸所帶來的嚴重影響，飛機不停地在天上飛，俄軍仍持續發射火箭、手榴彈轟炸民房，情況十分艱困。」

    特雷科夫透露，烏克蘭軍隊並未駐紮於哈爾科夫市內的住宅區，這代表俄軍是「蓄意地」瞄準民房攻擊，儘管有許多市民尋遮蔽處，躲避俄軍砲襲，但此波攻擊行動，已造成為數不小的死傷，而許多傷者，則被送往醫院治療。

    據烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service of Ukraine）的說法，在截至昨（3日）上午的過去24小時中，哈爾科夫州內有34名平民喪命、285人受傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提供人道協助 日本將收容約1900名在日烏克蘭人逃難親友
    2022/03/03 12:24

    提供人道協助 日本將收容約1900名在日烏克蘭人逃難親友
    烏克蘭搶回主動權！ 陸軍狠嗆：俄國入侵者只能盡快逃離
    2022/03/03 11:39

    烏克蘭搶回主動權！ 陸軍狠嗆：俄國入侵者只能盡快逃離

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    立院民進黨團捐100萬 柯建銘：幫烏克蘭撐起民主自由
    2022/03/03 11:27

    立院民進黨團捐100萬 柯建銘：幫烏克蘭撐起民主自由
    聯大壓倒性通過譴責俄羅斯決議 澤倫斯基一句話酸爆
    2022/03/03 11:04

    聯大壓倒性通過譴責俄羅斯決議 澤倫斯基一句話酸爆

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    學者：中共及同路人正散佈俄國將打贏「正義戰爭」假訊息
    2022/03/03 10:49

    學者：中共及同路人正散佈俄國將打贏「正義戰爭」假訊息
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播