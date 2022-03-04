根本是想消滅烏國人！哈爾科夫市長控俄軍：鎖定平民區轟炸

烏克蘭哈爾科夫市長特雷科夫（右）稍早接受《CNN》主播博內特（左）專訪時指出，俄軍鎖定市內平民轟炸，根本就是要消滅他們。（圖擷取自@CNN官方推特）

2022/03/04 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第9天，俄軍正朝首都基輔、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）空襲，美國官員也說，為了取得黑海掌控權，俄軍恐出動大型艦隊朝第三大城敖德薩（Odessa）進攻。稍早，哈爾科夫市長也透過外媒控訴，俄軍鎖定市內平民區轟炸，根本就是要消滅他們。

根據《CNN》報導，哈爾科夫市長特雷科夫（Ihor Terekhov）4日接受主播博內特（Erin Burnett）訪問時指出：「到目前為止，市內仍持續受到轟炸所帶來的嚴重影響，飛機不停地在天上飛，俄軍仍持續發射火箭、手榴彈轟炸民房，情況十分艱困。」

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特雷科夫透露，烏克蘭軍隊並未駐紮於哈爾科夫市內的住宅區，這代表俄軍是「蓄意地」瞄準民房攻擊，儘管有許多市民尋遮蔽處，躲避俄軍砲襲，但此波攻擊行動，已造成為數不小的死傷，而許多傷者，則被送往醫院治療。

據烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service of Ukraine）的說法，在截至昨（3日）上午的過去24小時中，哈爾科夫州內有34名平民喪命、285人受傷。

CNN's @ErinBurnett speaks to Kharkiv's Mayor Ihor Terekhov, who says Russian troops are "purposefully hitting at the residential buildings" in the Ukrainian city. pic.twitter.com/BQLb3d7vsf — CNN （@CNN） March 4, 2022

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