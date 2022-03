根本是想消滅烏國人！哈爾科夫市長控俄軍：鎖定平民區轟炸

2022/03/04 16:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第9天,俄軍正朝首都基輔、第二大城哈爾科夫(Kharkiv)空襲,美國官員也說,為了取得黑海掌控權,俄軍恐出動大型艦隊朝第三大城敖德薩(Odessa)進攻。稍早,哈爾科夫市長也透過外媒控訴,俄軍鎖定市內平民區轟炸,根本就是要消滅他們。

根據《CNN》報導,哈爾科夫市長特雷科夫(Ihor Terekhov)4日接受主播博內特(Erin Burnett)訪問時指出:「到目前為止,市內仍持續受到轟炸所帶來的嚴重影響,飛機不停地在天上飛,俄軍仍持續發射火箭、手榴彈轟炸民房,情況十分艱困。」

特雷科夫透露,烏克蘭軍隊並未駐紮於哈爾科夫市內的住宅區,這代表俄軍是「蓄意地」瞄準民房攻擊,儘管有許多市民尋遮蔽處,躲避俄軍砲襲,但此波攻擊行動,已造成為數不小的死傷,而許多傷者,則被送往醫院治療。

據烏克蘭國家緊急救難服務處(State Emergency Service of Ukraine)的說法,在截至昨(3日)上午的過去24小時中,哈爾科夫州內有34名平民喪命、285人受傷。

CNN's @ErinBurnett speaks to Kharkiv's Mayor Ihor Terekhov, who says Russian troops are "purposefully hitting at the residential buildings" in the Ukrainian city. pic.twitter.com/BQLb3d7vsf