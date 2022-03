烏國第2大城電視塔遭連續砲擊！俄軍：下一步炸國防軍工企業

2022/03/07 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第12天,烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸,導致當地電視、無線廣播等設備中斷,同日俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)宣布,接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業。

綜合外媒報導,哈爾科夫位於烏國首都基輔東北方,至今俄軍仍強攻不下,部分俄軍只好繞道朝基輔推進,但對哈爾科夫的襲擊持續不止。

報導指出,俄軍於6日晚上對哈爾科夫的電視塔連續砲擊,電視塔技術設備區域被擊中後,當地電視與廣播通訊全數中斷。公開畫面可見,原本漆黑的夜空,接著突然出現數聲砲彈聲,同時看見電視塔出現劇烈火光。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)於同日宣布,接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業,且警告相鄰烏克蘭以及北大西洋公約組織(NATO)等成員國,切勿收留來自烏國首都基輔(Kyiv)的軍用飛機,否則將視為參與戰爭。

據悉,俄軍在本月1日對基輔電視塔發動攻擊後,一度暫停該地區的廣播通訊,並造成5死、5傷。

Shots of the explosion on the TV tower in #Kharkiv #StopRussia ???????? pic.twitter.com/mtLihZyviS