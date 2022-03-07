為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏國第2大城電視塔遭連續砲擊！俄軍：下一步炸國防軍工企業

    烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸，導致當地電視、無線廣播等設備已中斷。（圖擷取自「@UkrainePicture」推特、本報合成）

    烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸，導致當地電視、無線廣播等設備已中斷。（圖擷取自「@UkrainePicture」推特、本報合成）

    2022/03/07 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第12天，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸，導致當地電視、無線廣播等設備中斷，同日俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣布，接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業。

    綜合外媒報導，哈爾科夫位於烏國首都基輔東北方，至今俄軍仍強攻不下，部分俄軍只好繞道朝基輔推進，但對哈爾科夫的襲擊持續不止。

    報導指出，俄軍於6日晚上對哈爾科夫的電視塔連續砲擊，電視塔技術設備區域被擊中後，當地電視與廣播通訊全數中斷。公開畫面可見，原本漆黑的夜空，接著突然出現數聲砲彈聲，同時看見電視塔出現劇烈火光。

    俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）於同日宣布，接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業，且警告相鄰烏克蘭以及北大西洋公約組織（NATO）等成員國，切勿收留來自烏國首都基輔（Kyiv）的軍用飛機，否則將視為參與戰爭。

    據悉，俄軍在本月1日對基輔電視塔發動攻擊後，一度暫停該地區的廣播通訊，並造成5死、5傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離
    2022/03/07 14:31

    俄羅斯聲稱將在多處暫時停火 開放人道走廊讓平民撤離
    俄軍毀約狂轟 無國界醫師組織：馬立波事態嚴峻
    2022/03/05 23:12

    俄軍毀約狂轟 無國界醫師組織：馬立波事態嚴峻

    值得珍藏的核心重地 「中正1號院」
    俄羅斯改變戰略？疑欲濫炸城市逼烏克蘭屈服
    2022/03/05 10:04

    俄羅斯改變戰略？疑欲濫炸城市逼烏克蘭屈服
    震撼影片曝光！ 烏克蘭第2大城「政府總部」遭俄軍炮擊
    2022/03/01 21:23

    震撼影片曝光！ 烏克蘭第2大城「政府總部」遭俄軍炮擊

    遠離高糖危機 知名主持人也靠「它」
    俄烏交戰進入第6天！BBC：烏國南部地區再傳爆炸聲響
    2022/03/01 09:43

    俄烏交戰進入第6天！BBC：烏國南部地區再傳爆炸聲響
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播