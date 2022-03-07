烏國第2大城電視塔遭連續砲擊！俄軍：下一步炸國防軍工企業

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸，導致當地電視、無線廣播等設備已中斷。（圖擷取自「@UkrainePicture」推特、本報合成）

2022/03/07 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第12天，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔於6日晚間遭俄軍連續轟炸，導致當地電視、無線廣播等設備中斷，同日俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）宣布，接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業。

綜合外媒報導，哈爾科夫位於烏國首都基輔東北方，至今俄軍仍強攻不下，部分俄軍只好繞道朝基輔推進，但對哈爾科夫的襲擊持續不止。

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報導指出，俄軍於6日晚上對哈爾科夫的電視塔連續砲擊，電視塔技術設備區域被擊中後，當地電視與廣播通訊全數中斷。公開畫面可見，原本漆黑的夜空，接著突然出現數聲砲彈聲，同時看見電視塔出現劇烈火光。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）於同日宣布，接下來俄軍將精準打擊烏克蘭的國防軍工企業，且警告相鄰烏克蘭以及北大西洋公約組織（NATO）等成員國，切勿收留來自烏國首都基輔（Kyiv）的軍用飛機，否則將視為參與戰爭。

據悉，俄軍在本月1日對基輔電視塔發動攻擊後，一度暫停該地區的廣播通訊，並造成5死、5傷。

⚡️Ворог атакує столицю! Київська телевежа пошкоджена внаслідок потрапляння, двох, за попередньою інформацією, ракет.



Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі. pic.twitter.com/Xu1tnpaCiA — Віталій Кличко （@Vitaliy_Klychko） March 1, 2022

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