烏軍圍砲坑演奏國歌 畫面感動大批網友

烏克蘭士兵圍著砲坑演奏國歌的畫面感動網友。（圖取自Twitter/Kira Rudik）

2022/03/08 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，面臨烏國頑強抵抗，而烏國一名女議員日前也分享一段影片，影片可見，士兵們圍著砲坑，演奏烏克蘭的國歌，展現堅定的愛國精神，十分感人。

烏克蘭女議員魯迪克（Kira Rudik）日前透過Twitter分享一段影片，背景是砲火轟炸後的廢墟，一群士兵圍著看了令人怵目驚心的巨大砲坑，演奏著烏克蘭的國歌《烏克蘭仍在人間》，隨著鏡頭移動還可以看見，附近的建築也都殘破不堪，場面十分淒涼，但士兵們仍堅定地演奏國歌，透過振奮人心的國歌傳達愛國決心，感動大批網友。

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影片曝光後，吸引超過28萬人次觀看，網友紛紛留言表示，「多麼勇敢的國家」、「加油，全世界都在為你們祈禱」、「感謝你們如此勇敢，你們對國家的忠誠和在逆境中的堅強精神讓人感動」。

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