烏女居住城市慘遭轟炸 父母住俄羅斯不相信：俄軍不會傷害平民

烏克蘭第二大城哈爾科夫遭俄軍砲轟，一名居住在此的女子奧列桑德拉將慘況告訴位於俄羅斯的父母，沒想到父母卻不相信她，甚至認為「俄軍不會傷害平民」，此為示意圖。（法新社）

2022/03/05 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭第10天，俄軍砲擊烏克蘭多個城市，造成不少民眾傷亡，一名烏克蘭女子就表示，她所在的城市遭到轟炸，不過她居住在俄羅斯的母親卻不相信她所說的話，甚至還認為俄軍不會傷害平民。

據《BBC》報導，居住在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一名25歲的女子奧列桑德拉（Oleksandra）透露，自己第一次聽見砲聲時嚇壞了，趕緊衝出屋外將狗抱進室內避難，同時也目睹街上人們驚慌失措的模樣，她拍下城市的慘狀傳給位於俄羅斯的父母，沒想到母親卻不相信她正身處危險之中。

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奧列桑德拉表示，自己無意嚇唬父母，只是想讓他們知道，平民和兒童正在死去，不過父母卻認為，俄軍永遠不會針對平民，是烏克蘭人在殺害自己的人民，「即使父母擔心我，但他們仍說這可能只是偶然」。

奧列桑德指出，雙方對這場衝突的理解會有如此大的差異，主要原因為俄羅斯媒體受到嚴格控制，她認為，母親只是在重複在電視上所看見的報導，「當我聽見媽媽準確引用俄羅斯電視台的說法時，我很害怕，他們正在洗腦人民，讓人們信任他們」。

不僅如此，奧列桑德還表示，父母雖然知道俄軍在烏克蘭展開軍事行動，但對此他們卻說，「俄羅斯人是來解放你的，他們不會破壞任何東西，他們不會碰你，只會針對軍事基地。」

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