俄軍砲轟大學宿舍 烏克蘭媒體：炸死4名中國學生

俄軍連日無差別攻擊烏國第二大城哈爾科夫（kharkiv），今（4）日稍早傳出大學宿舍遭砲火攻擊，造成13名學生死亡，其中包括4名中國和1名印度留學生。。圖為哈爾科夫遭俄軍轟炸後的殘破畫面。（法新社）

2022/03/04 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已逾9日，俄軍已連日無差別轟炸烏國第二大城哈爾科夫（kharkiv），今（4）日稍早傳出大學宿舍遭砲火攻擊，造成13名學生死亡，其中包括4名中國和1名印度留學生。

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克達引起國際公憤、歐洲局勢動盪，俄軍近來連日無差別轟炸烏克蘭靠近俄羅斯邊境的第二大城哈爾科夫，今（4）日當地媒體報導，砲火波及在市議會旁的州立哈爾科夫文化學院（The Kharkiv State Academy of Culture）學生宿舍，造成13名學生死亡、6名學生輕重傷。

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報導指出，死亡名單包括4名中國留學生以及1名印度留學生。但據本報查詢，中國駐烏大使館並沒有證實這項消息，也沒有中國官媒報導此事，唯香港建制派媒體《香港經濟日報》有同樣引述烏媒報導此事。

《CNN》等主流外媒報導，俄軍在台灣時間4日凌晨（烏克蘭當地時間3日深夜）無差別砲轟哈爾科夫，包括位於市中心的市議會、警局、行政大樓，以及外圍學校、超市及住宅都有遭俄軍的砲火攻擊的痕跡。

據悉，俄軍對哈爾科夫的砲擊，24小時內已造成34人死亡、285人輕重傷，傷者包括孩童。但俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）仍再三否認攻擊平民。

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