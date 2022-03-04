為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍砲轟大學宿舍 烏克蘭媒體：炸死4名中國學生

    俄軍連日無差別攻擊烏國第二大城哈爾科夫（kharkiv），今（4）日稍早傳出大學宿舍遭砲火攻擊，造成13名學生死亡，其中包括4名中國和1名印度留學生。。圖為哈爾科夫遭俄軍轟炸後的殘破畫面。（法新社）

    俄軍連日無差別攻擊烏國第二大城哈爾科夫（kharkiv），今（4）日稍早傳出大學宿舍遭砲火攻擊，造成13名學生死亡，其中包括4名中國和1名印度留學生。。圖為哈爾科夫遭俄軍轟炸後的殘破畫面。（法新社）

    2022/03/04 20:06

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已逾9日，俄軍已連日無差別轟炸烏國第二大城哈爾科夫（kharkiv），今（4）日稍早傳出大學宿舍遭砲火攻擊，造成13名學生死亡，其中包括4名中國和1名印度留學生。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克達引起國際公憤、歐洲局勢動盪，俄軍近來連日無差別轟炸烏克蘭靠近俄羅斯邊境的第二大城哈爾科夫，今（4）日當地媒體報導，砲火波及在市議會旁的州立哈爾科夫文化學院（The Kharkiv State Academy of Culture）學生宿舍，造成13名學生死亡、6名學生輕重傷。

    報導指出，死亡名單包括4名中國留學生以及1名印度留學生。但據本報查詢，中國駐烏大使館並沒有證實這項消息，也沒有中國官媒報導此事，唯香港建制派媒體《香港經濟日報》有同樣引述烏媒報導此事。

    《CNN》等主流外媒報導，俄軍在台灣時間4日凌晨（烏克蘭當地時間3日深夜）無差別砲轟哈爾科夫，包括位於市中心的市議會、警局、行政大樓，以及外圍學校、超市及住宅都有遭俄軍的砲火攻擊的痕跡。

    據悉，俄軍對哈爾科夫的砲擊，24小時內已造成34人死亡、285人輕重傷，傷者包括孩童。但俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）仍再三否認攻擊平民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍宣稱僅陣亡497人 澤倫斯基：烏克蘭已殲滅9200人
    2022/03/04 19:44

    俄軍宣稱僅陣亡497人 澤倫斯基：烏克蘭已殲滅9200人
    根本是想消滅烏國人！哈爾科夫市長控俄軍：鎖定平民區轟炸
    2022/03/04 16:44

    根本是想消滅烏國人！哈爾科夫市長控俄軍：鎖定平民區轟炸

    延緩衰老就靠「它」為身體健康存老本
    歐洲最大核電廠起火 澤倫斯基嗆俄軍：想重演車諾比事故
    2022/03/04 11:29

    歐洲最大核電廠起火 澤倫斯基嗆俄軍：想重演車諾比事故
    烏第二大城遭猛烈砲擊 過去1天內34平民死亡
    2022/03/03 18:55

    烏第二大城遭猛烈砲擊 過去1天內34平民死亡

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    俄軍空襲烏國首都！基輔市民：一開始以為自己看到「飛機」
    2022/03/03 11:39

    俄軍空襲烏國首都！基輔市民：一開始以為自己看到「飛機」
    什麼都炸！ 烏克蘭第二大城市議會遭俄羅斯飛彈攻擊
    2022/03/02 21:57

    什麼都炸！ 烏克蘭第二大城市議會遭俄羅斯飛彈攻擊
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播