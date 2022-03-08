創首例！英國國會邀澤倫斯基演說 逾14萬連署免烏克蘭難民簽證

英國下議院今（8）日稍晚將透過視訊直播，聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）報告，這將是英國下議院史上首次邀請「外國總統」在國會中發言。圖為英國下議院2日為烏駐英大使鼓掌。（路透、歐新社；本報合成）

2022/03/08 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13日，英國下議院今（8）日當地時間下午5時（台灣時間晚間11時）將透過視訊聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）直播演說，這也是英國下議院史上首次邀請「外國總統」在國會中發言；此外，英國逾14萬民眾已向議會連署，要求完全豁免烏克蘭籍人士的入境簽證條件。

據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，英國下議院今（8）日當地時間下午5時（台灣時間晚間11時）將透過視訊直播，聽起烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）報告。

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報導指出，這將是英國下議院史上首次邀請「外國總統」在國會現場發表演說。下議院議長霍伊爾（Sir Lindsay Hoyle）表示：「每位議員都想要直接聽取總統（澤倫斯基）的說法，他將透過視訊直播從烏克蘭與我們連線，這對下議院來說是一次非常重要的機會。」

此外，英國民眾已在政府和國會官方平台上發起連署，要求官方完全免除烏克蘭籍人士的入境簽證條件，截至8日晚間6時48分，已有逾14萬人參與連署。

根據該平台規定，超過10萬人連署的議題，將會在6天內選定一個日期排入國會議程，所有議員將就此題進行辯論。而所有超過1萬人簽署的議題，政府也應該在7天之內對此做出官方回應。

英國下議院今（8）日稍晚將透過視訊直播，聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）報告，這將是英國下議院史上首次邀請「外國總統」在國會中發言。圖為英國下議院2日為烏駐英大使鼓掌。（路透）

英國逾14萬民眾連署，要求政府完全豁免烏克蘭籍人士的入境簽證條件，英國國會必須在一週內決定辯論日期，政府也必須在一週內答覆此議題。（圖取自英國國會官網）

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