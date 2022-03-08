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    烏克蘭難民破200萬人 聯合國示警：第二波將更孤立弱勢

    聯合國難民署高級專員葛蘭第（見圖）指出，逃往國外的烏克蘭難民已突破200萬人，而且第2波難民中，弱勢族群比例會提升。（美聯社）

    聯合國難民署高級專員葛蘭第（見圖）指出，逃往國外的烏克蘭難民已突破200萬人，而且第2波難民中，弱勢族群比例會提升。（美聯社）

    2022/03/08 18:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天，聯合國難民署（UNHCR）今（8）日指出，因戰火逃往國外的烏克蘭難民已經突破200萬人，第2波難民中，弱勢族群比例會提升，歐洲各國控管上將遇到困難。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭令歐洲局勢動盪，聯合國難民署高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天指出，受戰火波及而被迫逃難至外國的烏克蘭民眾，已經突破200萬人。他也在記者會上示警，如果戰火持續，將有更多「沒有資源和人脈」的弱勢族群，也會被迫逃往國外。

    葛蘭第說：「一旦情況至此，就會變得更加複雜，也會讓歐洲各國更難控管邊境移民，需要歐洲各國乃至國際社會更加團結才能辦到。」

    俄羅斯國防部今天聲稱將會開放「人道走廊」，讓烏克蘭5大城平民逃往其他城市或白俄羅斯、俄羅斯。烏克蘭官方雖加緊準備讓百姓撤離，但也警告俄軍可能隨時都會再次違約、襲擊或搗亂原訂疏散路線。

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