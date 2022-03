烏克蘭難民破200萬人 聯合國示警：第二波將更孤立弱勢

2022/03/08 18:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第13天,聯合國難民署(UNHCR)今(8)日指出,因戰火逃往國外的烏克蘭難民已經突破200萬人,第2波難民中,弱勢族群比例會提升,歐洲各國控管上將遇到困難。

綜合外媒報導,俄羅斯侵略烏克蘭令歐洲局勢動盪,聯合國難民署高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)今天指出,受戰火波及而被迫逃難至外國的烏克蘭民眾,已經突破200萬人。他也在記者會上示警,如果戰火持續,將有更多「沒有資源和人脈」的弱勢族群,也會被迫逃往國外。

請繼續往下閱讀...

葛蘭第說:「一旦情況至此,就會變得更加複雜,也會讓歐洲各國更難控管邊境移民,需要歐洲各國乃至國際社會更加團結才能辦到。」

俄羅斯國防部今天聲稱將會開放「人道走廊」,讓烏克蘭5大城平民逃往其他城市或白俄羅斯、俄羅斯。烏克蘭官方雖加緊準備讓百姓撤離,但也警告俄軍可能隨時都會再次違約、襲擊或搗亂原訂疏散路線。

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people.



Two million.