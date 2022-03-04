傳中國留學生在烏克蘭被炸死 中國使館：假消息

烏克蘭媒體報導，有4名中國留學生被俄軍炸死。中國駐烏克蘭大使館今天表示，經向學校查證，消息不屬實，圖為烏克蘭一所學校附近的建築物被炸毀的情形。（路透）

2022/03/04 21:31

〔中央社〕烏克蘭媒體報導，有4名中國留學生昨晚在哈爾科夫文化學院被俄軍炸死。中國駐烏克蘭大使館今天表示，經向學校查證，消息不屬實。截至目前，在俄烏衝突中只有1名中國公民受傷。

烏克蘭媒體Obozrevatel報導，哈爾科夫文化學院（Kharkiv State Academy of Culture）3日晚間遭到俄軍轟炸，數名學生身亡，其中包括4名中國學生，已確認姓名的2人分別名為Jin Tianhao、Li Zhi。

請繼續往下閱讀...

對此，環球時報今晚報導引述中國駐烏克蘭大使館稱，此前有媒體聲稱「2名中國留學生在哈爾科夫文化學院宿舍遭炮擊身亡」的消息不屬實。

中國使館表示，經向哈爾科夫文化學院核實，該學校沒有這2名中國留學生，且校舍也並未被炸毀，炮彈落地點在學校附近。

針對Obozrevatel稱還有一名印度留學生死亡，環時引述印度媒體報導稱，這位名為Naveen Shekharappa Gyanagudar的印度留學生實際死於3月1日，他在出門採購食物時遭遇導彈襲擊身亡。

報導引述1名中國使館工作人員說，截至目前，使館瞭解到在俄烏衝突中受傷的中國公民只有1人，是在乘車從基輔（Kyiv）去利維夫（Lviv）的路上遭遇兩軍交戰中彈。目前該中國公民已得到救治，無生命危險，中國使館正在設法幫助其返回國內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法