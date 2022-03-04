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    斬首行動內幕曝光！俄羅斯1週3次暗殺 澤倫斯基全躲過

    外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基這一週已經躲過3次暗殺。（美聯社、路透；本報合成）

    外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基這一週已經躲過3次暗殺。（美聯社、路透；本報合成）

    2022/03/04 20:33

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國《泰晤士報》3日報導，俄羅斯出兵烏克蘭，也派出克里姆林宮支持的俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）和車臣特種部隊，企圖暗殺烏克蘭總統澤倫斯基，據稱過去這一週澤倫斯基已經躲過3次暗殺。

    英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》引述《泰晤士報》3日獨家報導，前身為蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）的俄羅斯聯邦安全局（FSB）一名反戰人員，暗中警告烏克蘭官員，從而成功破壞了這些暗殺行動。烏克蘭國家安全局和國防部也向當地媒體證實這3次暗殺企圖，表示總統是接獲「不想參與這場血腥戰爭」的雙面特務提供情報。

    這3次失敗的暗殺行動，有2次是「瓦格納集團」執行，1次是車臣部隊。「瓦格納集團」據稱是透過行動電話追蹤澤倫斯基和其他政府高層官員的動向，但是暗殺情報2月26日上午傳到烏克蘭政府高層，促使基輔市突然宣布進入36小時的擴大宵禁，要求民眾不要外出，以便軍隊清除俄國破壞份子；當天車臣暗殺小組尚未能接近澤倫斯基，就在基輔郊外被烏克蘭安全單位殲滅。烏克蘭國安局、國防部3月1日曾說，他們殲滅了2個試圖暗殺澤倫斯基的車臣暗殺小組。

    瓦格納傭兵對於執行任務受挫，並對烏克蘭精準預測他們的行動感到驚訝，一名集團消息人士說，澤倫斯基的安全團隊顯然充分事先掌握消息，讓他們感到「詭異」。

    瓦格納集團據稱有一份24烏克蘭高官「狙殺名單」，去年12月比俄軍部隊早一步獲知普廷的侵略行動，1月間派出2000到4000人進入烏克蘭，分別執行不同的任務，目前在基輔有400名成員。集團負責人為普廷親信普里格津（Yevgeny Prigozhin），派出這個傭兵團體在於方便總統普廷否認涉入其中。

    外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基這一週已經躲過3次暗殺。（法新社）

    外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基這一週已經躲過3次暗殺。（法新社）

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