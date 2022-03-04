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    烏克蘭外長庫列巴：俄軍佔領城市後性侵民女

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）今（4）日在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發言時，指控俄士兵在佔領烏克蘭城市後性侵民女。（路透資料照）

    烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba，見圖）今（4）日在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發言時，指控俄士兵在佔領烏克蘭城市後性侵民女。（路透資料照）

    2022/03/04 21:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第9日，關於俄軍違反人權的指控頻傳，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今（4）日在英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發言時，指控俄士兵在佔領烏克蘭城市後性侵民女。

    《路透》報導，俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，且許多國家都向國際刑事法院（ICC）檢舉俄羅斯犯下戰爭罪、反人類罪，ICC也已經針對這些指控展開調查。

    今（4）日烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）出席英國智庫講座，他在別名「漆咸樓」的皇家國際事務研究所發言時，語出驚人指控俄軍在佔領烏克蘭城市後，士兵竟做出性侵女性市民的行為。

    庫列巴說：「當炸彈在你的城市落下、當俄羅斯士兵在佔領的城市中強姦女人——不幸的是，我們已發生許多案例──要我（在此）談論國際法的效率，實在非常困難。」

    但庫列巴也強調：「但它（國際法）是我們將製造這場戰爭的罪人繩之以法，唯一的文明社會工具。」

    報導指出，《路透》尚無法獨立調查出這項指控的真實性，庫列巴現場也並未提供任何資料佐證這項指控。

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