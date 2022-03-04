為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏稱「最糟的還沒來」 普廷要奪取「整個烏克蘭」

    烏克蘭國家緊急事務部公佈哈爾科夫警察局2日遭砲轟起火影像。（法新社）

    烏克蘭國家緊急事務部公佈哈爾科夫警察局2日遭砲轟起火影像。（法新社）

    2022/03/04 06:24

    首次上稿 03-03 23:48
    更新時間 03-04 06:24

    〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏3日再度與俄羅斯總統普廷通電話，兩人談了90分鐘，根據巴黎和莫斯科各自的說法，馬克宏警告普廷正在烏克蘭犯下「大錯」，會讓俄羅斯付出長期重大代價，但是普廷堅持會繼續這場行動。馬克宏從普廷在電話中的談話認為，「最糟的還沒來」，普廷意在奪取「整個」烏克蘭。

    《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）、《法新社》3日報導，馬克宏的一名高級助理指出，「總統（馬克宏）的預期是，從普廷總統所說的來看，最糟糕的還沒來」，「普廷總統跟我們說的，沒有一件能讓我們放心的，他展現出極大決心要繼續這場行動」，普廷「打算奪取整個烏克蘭的控制權，用他的話來說，他會繼續執行這場烏克蘭『去納粹化』行動到底」。

    這名幕僚說：「你可以了解這些話有多令人震驚和無法接受，總統（馬克宏）告訴他（普廷），那都是騙人的。」馬克宏在電話中還力促普廷避免傷害平民，並請允許人道援助進入，普廷回說贊成，「但是沒有做出任何承諾」，普廷也否認俄軍把烏克蘭民用基礎設施當攻擊目標。

    克里姆林宮表示，普廷在電話中提到，有人試圖拖延談判來爭取時間，這種作法「將只會讓我們在談判中增加對基輔的要求」。普廷也誓言要達成讓烏克蘭「去軍事化」的目標，他告訴馬克宏，「俄羅斯打算繼續這場打擊民族主義武裝集團好戰份子的永不妥協戰事」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏俄第2輪談判開始！烏克蘭總統顧問曝議程3重點
    2022/03/03 23:43

    烏俄第2輪談判開始！烏克蘭總統顧問曝議程3重點
    和馬克宏通話內容曝光！普廷：在烏克蘭不達成目標不罷休
    2022/03/03 23:13

    和馬克宏通話內容曝光！普廷：在烏克蘭不達成目標不罷休

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    俄軍持續進行空襲 傳烏軍擊斃俄軍少將（不斷更新）
    2022/03/03 22:23

    俄軍持續進行空襲 傳烏軍擊斃俄軍少將（不斷更新）
    法總統府：馬克宏與普廷通話90分鐘......接著打給澤倫斯基
    2022/03/03 21:55

    法總統府：馬克宏與普廷通話90分鐘......接著打給澤倫斯基

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    批俄散播謊言合理化侵略 馬克宏：普廷背叛國際承諾
    2022/03/03 13:49

    批俄散播謊言合理化侵略 馬克宏：普廷背叛國際承諾
    馬克宏再致電籲停火 普廷提「烏克蘭去軍事化」等3條件
    2022/03/01 11:06

    馬克宏再致電籲停火 普廷提「烏克蘭去軍事化」等3條件
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播