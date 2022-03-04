馬克宏稱「最糟的還沒來」 普廷要奪取「整個烏克蘭」

烏克蘭國家緊急事務部公佈哈爾科夫警察局2日遭砲轟起火影像。（法新社）

2022/03/04 06:24

首次上稿 03-03 23:48

更新時間 03-04 06:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏3日再度與俄羅斯總統普廷通電話，兩人談了90分鐘，根據巴黎和莫斯科各自的說法，馬克宏警告普廷正在烏克蘭犯下「大錯」，會讓俄羅斯付出長期重大代價，但是普廷堅持會繼續這場行動。馬克宏從普廷在電話中的談話認為，「最糟的還沒來」，普廷意在奪取「整個」烏克蘭。

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《自由歐洲電台／自由電台》（RFE/RL）、《法新社》3日報導，馬克宏的一名高級助理指出，「總統（馬克宏）的預期是，從普廷總統所說的來看，最糟糕的還沒來」，「普廷總統跟我們說的，沒有一件能讓我們放心的，他展現出極大決心要繼續這場行動」，普廷「打算奪取整個烏克蘭的控制權，用他的話來說，他會繼續執行這場烏克蘭『去納粹化』行動到底」。

這名幕僚說：「你可以了解這些話有多令人震驚和無法接受，總統（馬克宏）告訴他（普廷），那都是騙人的。」馬克宏在電話中還力促普廷避免傷害平民，並請允許人道援助進入，普廷回說贊成，「但是沒有做出任何承諾」，普廷也否認俄軍把烏克蘭民用基礎設施當攻擊目標。

克里姆林宮表示，普廷在電話中提到，有人試圖拖延談判來爭取時間，這種作法「將只會讓我們在談判中增加對基輔的要求」。普廷也誓言要達成讓烏克蘭「去軍事化」的目標，他告訴馬克宏，「俄羅斯打算繼續這場打擊民族主義武裝集團好戰份子的永不妥協戰事」。

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