美關鍵州內華達選情白熱化！共和黨提前投票超車民主黨

共和黨提前投票策略奏效，關鍵搖擺州內華達選情緊張。圖為該州2020年總統大選的投票情況。（美聯社）

2024/11/03 09:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離美國總統大選僅剩幾天，關鍵搖擺州內華達州最新選舉數據顯示，共和黨選民提前投票人數已大幅超越民主黨，幾乎抹平了民主黨在選民登記上的優勢，讓選情更加撲朔迷離。

《美聯社》報導，內華達州的選舉數據顯示，截至十月底，民主黨選民登記人數僅領先共和黨9200人，與4年前民主黨領先共和黨約8.6萬人的情況形成強烈對比。更值得注意的是，共和黨在提前投票中以約5%的差距領先民主黨，這在過去幾年中是前所未見的。

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根據內華達州務卿網站的數據，截至11月1日提前投票結束，共和黨選民的提前投票人數為39萬3811人，民主黨為34萬4539人，其他政黨為28萬7762人。共和黨在提前投票中約領先民主黨4萬9000票，與2020年民主黨在提前投票中領先4萬3000票的情況形成鮮明對比。2020年拜登在內華達州以約3萬4000票的差距險勝。

過去幾年，內華達州民主黨的投票優勢，主要歸功於已故聯邦參議員瑞德 （Harry Reid） 建立的「瑞德機器」（Reid Machine）組織。這個組織運用其綿密的組織網絡，動員大量資源，最大限度地提升黨內候選人在各級選舉中的支持率。「瑞德機器」尤其倚重代表約6萬名賭場員工的「廚師工會」（Culinary Union），該工會積極從事選民登記、電話催票和挨家挨戶拜訪等工作。

然而，共和黨內華達州州長隆巴多 （Joe Lombardo）表示，「這種模式已經改變了」。 共和黨積極爭取選民，並成功縮小了與民主黨的差距。他更直言，拜登總統過去四年糟糕的表現也為共和黨創造了有利條件。

共和黨在提前投票中取得的優勢，與包括Sentinel Action Fund在內的共和黨組織的努力密不可分。Sentinel Action Fund是一個致力於提升共和黨在關鍵搖擺州選舉中投票率的政治行動委員會 （PAC）。他們積極投入資源，協助共和黨候選人進行選民登記、提前投票動員和郵寄投票等工作。

Sentinel Action Fund總裁安德森 （Jessica Anderson）指出，該組織在關鍵搖擺州，與共和黨合作，透過強調提前投票的便利性、鎖定過去較少投票的選民、以及針對軍人選民的宣傳，成功提升了共和黨的投票率。 他們也積極參與選票收集工作。

一些選舉專家擔心，共和黨提前投票的強勢可能導致選舉日的投票人數下降，形成所謂的「自我消耗」。然而，安德森指出，根據Sentinel行動基金在俄亥俄州、賓州和內華達州的數據模型，顯示選舉日的共和黨投票率不會因此降低。

內華達州一直是選情緊繃的搖擺州，自1992年以來，僅在小布希兩次當選時投給過共和黨候選人。該州的六張選舉人票可能在決定總統人選方面扮演關鍵角色。根據Real Clear Politics的民調平均數據，目前川普僅以1.5個百分點領先民主黨對手賀錦麗。

內華達州知名記者羅斯頓（Jon Ralston）也於近日在社交平台X上指出，目前提前投票的結果對共和黨有利，但民主黨仍可仰票倉賴克拉克郡（Clark County）的郵寄選票和選舉日的投票表現來追趕。

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