選情緊繃防暴亂 美國多州國民兵待命中

為了防止大選開票時發生暴亂事件，美國已有多州的國民兵部隊待命中。圖為美國德州國民兵部隊。（彭博）

2024/11/03 09:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選將在11月5日登場，由於選情緊繃，為了防止大選開票時發生暴亂事件，美國已有多州的國民兵部隊待命中。

根據美國《CNN》報導，目前已有國民兵部隊待命的州包括華盛頓州、奧勒岡州及內華達州。由於華盛頓州近期曾發生多起郵遞投票箱遭縱火事件，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）表示，國民兵部隊已處於待命狀態，原因在於州內西南部地區已經發生與選舉相關的騷亂狀況。不過英斯利並沒有透露將出動多少部隊。

請繼續往下閱讀...

奧勒岡州州長寇特克（Tina Kotek）1日在聲明中表示，國民兵已做好準備，州長辦公室與地方、聯邦機構正密切協調，確保奧勒岡州選民屆時能安全投票。內華達州州長隆巴度（Joe Lombardo）也宣布，已有60名國民兵士兵待命中，為選舉日當天保持安全做好準備。

此外，華盛頓特區警察局長史密斯（Pamela A. Smith）在10月29日的記者會就曾表示，當地3000多名警員在選舉日當天將實行12小時輪班制，應對任何突發狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法