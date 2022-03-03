俄軍持續進行空襲 傳烏軍擊斃俄軍少將（不斷更新）

烏克蘭第2大城哈爾科夫遭俄軍強攻。（法新社）

2022/03/03 22:23

首次上稿 03/02 22:52

更新時間 03/03 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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*俄羅斯國防部在當地時間週三（2日）公布，俄軍入侵烏克蘭後已有498人陣亡、1597人受傷。最新消息傳出，烏克蘭軍方宣布，擊斃俄軍少將、中央軍區第41軍團副指揮官蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetskiy），若屬實，勢必重挫俄軍士氣。

*烏克蘭黑海沿岸的港口城市馬立波（Mariupol）市長證實，市內遭到俄軍持續攻擊，甚至連救援都出現困難。

*俄羅斯出兵侵略烏克蘭已邁入第8天，稍早傳出烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）一座油庫遭遇空襲，砲擊引發大火。

*國際帕運委員會（IPC）宣布，代表俄羅斯和白俄羅斯運動員將被禁止參加將於3月4日開幕的2022北京冬季帕運會。

*繼標準普爾（S&P）將俄羅斯信評下修至垃圾級後，另一大國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）也跟進，週二（2日）將俄羅斯的信用評等調降6個等級，至垃圾級。

*南韓外交部2日公告使館撤離基輔。除此之外，南韓對俄羅斯祭出制裁手段，但國內部分企業因此受到影響，目前受理374件相關申訴，南韓政府強調將就此提供支援。

*針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國鋁業公司（Alcoa，美鋁）近日表示，將停止向俄羅斯公司銷售產品，並暫停向俄羅斯採購原材料。

*烏克蘭軍方證實，俄羅斯空降部隊已降落在哈爾科夫（Kharkiv），企圖攻佔奪城。哈爾科夫市長表示，俄軍不斷向住宅區發射飛彈 ，甚至引爆1顆殺傷力僅次於核彈的「炸彈之父」真空彈（vacuum bomb）。

*聯合國難民署指出，烏克蘭人口統計至2020年底約4400萬人，在過去1週內有100萬人離開烏克蘭，等同於1週內有2％的烏克蘭人口遷移，轉移速度是本世紀史無前例。

*包括英國等38國正式向國際法庭（ICC）提出俄國在烏克蘭涉犯暴行的相關報告，是國際法庭史上最大規模依照規範。凡有會員國正式提出報告或事證，檢察官便可在不須獲得法官核准的情況下展開調查，加速案件進行。

*美國國防官員表示，俄軍至今已發射450多枚飛彈，在烏克蘭邊境部署的兵力中，俄軍已動員82％。

*南線俄軍在包圍重要港口都市赫爾松（Kherson）數日後，宣稱已攻下赫爾松。市長科利哈耶夫和另一位烏克蘭政府高級官員證實，連日激戰造成300名烏克蘭平民和士兵死亡，如今俄軍和坦克已進入赫爾松。

*瑞典國防軍指控，俄國4架戰機侵犯位於波羅的海哥特蘭島以東領空，包括2架Su-27戰機和2架Su-24戰機。瑞典空軍出動JAS39「獅鷲」戰機驅離。

*俄軍首次公布傷亡人數，陣亡人數498名，另有1597人受傷，並指超過2870名烏克蘭士兵和「民族主義者」遭到擊殺，以及約3700人受傷。

*聯合國大會自1982年後再召開緊急會議，以141票支持對5票反對、35票棄權通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並要求俄方立刻撤軍；中國等35國棄權，僅俄羅斯、白俄羅斯、厄利垂亞、敘利亞、北韓投下反對票。

俄國入侵後已有約百萬烏克蘭人民逃難。（美聯社）

聯合國緊急會議以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議。（法新社）

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