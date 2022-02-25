全球知名駭客「匿名者」正式宣戰：針對俄羅斯展開網路戰爭

國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）今（25）日透過社群平台「推特」表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，該則貼文還有特別標記烏克蘭，宣戰意味濃厚。（美聯社）

2022/02/25 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰引起全世界關注，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）今（25日）透過「推特」表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，該則貼文還特別標記烏克蘭，宣戰意味濃厚。

全球最大駭客組織「匿名者」於25日在推特發布數則PO文，內文提到該組織已關閉俄羅斯媒體《RT電視台》（Russia Today）的官網，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的「野蠻入侵」，同時「匿名者」正式向俄羅斯展開「網路戰爭」，並特別在貼文中標記烏克蘭。

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綜合外媒報導，「匿名者」也駭進了俄羅斯的網路服務供應商，包括Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等；另1個「匿名者」帳號聲稱，已關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站，還有自稱在短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局（ Federal Antimonopoly Service）的官網。

匿名者提到，「我們參與了針對俄羅斯的行動，目標是俄羅斯政府，民間有些單位將會受影響，但這是不可避免的，希望我們的行動可以獲得俄國人民諒解，我們深知該國人民害怕遭到報復，因此難以公開反對獨裁者」；匿名者強調，「做為一個集體，我們只希望世界和平」。

據知情人士透露，烏克蘭國政府正向該國駭客尋求協助，以保護國內關鍵基礎設施，以及針對俄軍執行網路間諜任務。

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous （@YourAnonOne） February 24, 2022

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