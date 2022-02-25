為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全球知名駭客「匿名者」正式宣戰：針對俄羅斯展開網路戰爭

    國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）今（25）日透過社群平台「推特」表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，該則貼文還有特別標記烏克蘭，宣戰意味濃厚。（美聯社）

    國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）今（25）日透過社群平台「推特」表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，該則貼文還有特別標記烏克蘭，宣戰意味濃厚。（美聯社）

    2022/02/25 11:40

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰引起全世界關注，國際駭客組織「匿名者」（Anonymous）今（25日）透過「推特」表示，正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」，該則貼文還特別標記烏克蘭，宣戰意味濃厚。

    全球最大駭客組織「匿名者」於25日在推特發布數則PO文，內文提到該組織已關閉俄羅斯媒體《RT電視台》（Russia Today）的官網，以回應俄羅斯入侵烏克蘭的「野蠻入侵」，同時「匿名者」正式向俄羅斯展開「網路戰爭」，並特別在貼文中標記烏克蘭。

    綜合外媒報導，「匿名者」也駭進了俄羅斯的網路服務供應商，包括Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等；另1個「匿名者」帳號聲稱，已關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站，還有自稱在短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局（ Federal Antimonopoly Service）的官網。

    匿名者提到，「我們參與了針對俄羅斯的行動，目標是俄羅斯政府，民間有些單位將會受影響，但這是不可避免的，希望我們的行動可以獲得俄國人民諒解，我們深知該國人民害怕遭到報復，因此難以公開反對獨裁者」；匿名者強調，「做為一個集體，我們只希望世界和平」。

    據知情人士透露，烏克蘭國政府正向該國駭客尋求協助，以保護國內關鍵基礎設施，以及針對俄軍執行網路間諜任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄烏開戰！烏克蘭遭百枚飛彈狂轟 總統矢言死守基輔（不斷更新）
    2022/02/25 12:38

    俄烏開戰！烏克蘭遭百枚飛彈狂轟 總統矢言死守基輔（不斷更新）
    不甩俄軍最後通牒 蛇島13守軍怒嗆「去死吧」堅守陣亡
    2022/02/25 10:35

    不甩俄軍最後通牒 蛇島13守軍怒嗆「去死吧」堅守陣亡
    台灣與烏克蘭雷同之處 王定宇：國內都有唱和敵國的「背骨仔」
    2022/02/25 10:20

    台灣與烏克蘭雷同之處 王定宇：國內都有唱和敵國的「背骨仔」
    俄烏戰火燎原！外媒稱「武統夢」反讓中國不敢輕舉妄動
    2022/02/25 10:18

    俄烏戰火燎原！外媒稱「武統夢」反讓中國不敢輕舉妄動
    俄羅斯入侵烏克蘭 連勝文：別讓政客操弄兩岸衝突
    2022/02/25 10:17

    俄羅斯入侵烏克蘭 連勝文：別讓政客操弄兩岸衝突

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播