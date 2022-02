全球知名駭客「匿名者」正式宣戰：針對俄羅斯展開網路戰爭

2022/02/25 11:40

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄開戰引起全世界關注,國際駭客組織「匿名者」(Anonymous)今(25日)透過「推特」表示,正式向俄羅斯政府展開「網路戰爭」,該則貼文還特別標記烏克蘭,宣戰意味濃厚。

全球最大駭客組織「匿名者」於25日在推特發布數則PO文,內文提到該組織已關閉俄羅斯媒體《RT電視台》(Russia Today)的官網,以回應俄羅斯入侵烏克蘭的「野蠻入侵」,同時「匿名者」正式向俄羅斯展開「網路戰爭」,並特別在貼文中標記烏克蘭。

綜合外媒報導,「匿名者」也駭進了俄羅斯的網路服務供應商,包括Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM和Sovam Teleport等;另1個「匿名者」帳號聲稱,已關閉克里姆林宮、俄羅斯政府與國防部的網站,還有自稱在短時間內關閉了俄羅斯聯邦反壟斷局( Federal Antimonopoly Service)的官網。

匿名者提到,「我們參與了針對俄羅斯的行動,目標是俄羅斯政府,民間有些單位將會受影響,但這是不可避免的,希望我們的行動可以獲得俄國人民諒解,我們深知該國人民害怕遭到報復,因此難以公開反對獨裁者」;匿名者強調,「做為一個集體,我們只希望世界和平」。

據知情人士透露,烏克蘭國政府正向該國駭客尋求協助,以保護國內關鍵基礎設施,以及針對俄軍執行網路間諜任務。

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine