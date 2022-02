不甩俄軍最後通牒 蛇島13守軍怒嗆「去死吧」堅守陣亡

2022/02/25 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄國入侵烏克蘭進入第二天,戰況互有往來,不過烏國位於黑海的重要據點茲米尼島(Zmiinyi,又稱蛇島)已遭俄軍占領,且島上守軍全數陣亡。

綜合外媒報導,烏克蘭總統澤倫斯基稍早發布全國演說,公布目前有137名平民、軍人死亡,另有超過300人受傷,尤其是在蛇島上的全數守軍皆遭殺害。他還提到,自己和家人已成為俄軍目標,但他誓言會留在烏克蘭奮戰到底。

烏克蘭國家邊防警衛隊昨日表示,俄軍利用空襲催毀蛇島上的基礎設施,當地通訊已經失聯。報導指蛇島人口不多,對烏國的重要性在於確立領海邊界。

全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」創辦人布蘭莫(Ian Bremmer)在推特上PO出一段疑似蛇島守軍與俄軍對話,俄軍軍艦發出最後通牒,要求島上烏軍放下武器投降,否則將開火。但守軍毫無畏懼,回嗆「他X的去死吧」,讓布蘭莫讚嘆這13名士兵是「具有非凡勇氣的烏克蘭人」。

