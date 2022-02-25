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    不甩俄軍最後通牒 蛇島13守軍怒嗆「去死吧」堅守陣亡

    烏克蘭已有超過100名平民、軍人死亡。示意圖，非當事人。（路透）

    烏克蘭已有超過100名平民、軍人死亡。示意圖，非當事人。（路透）

    2022/02/25 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭進入第二天，戰況互有往來，不過烏國位於黑海的重要據點茲米尼島（Zmiinyi，又稱蛇島）已遭俄軍占領，且島上守軍全數陣亡。

    綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基稍早發布全國演說，公布目前有137名平民、軍人死亡，另有超過300人受傷，尤其是在蛇島上的全數守軍皆遭殺害。他還提到，自己和家人已成為俄軍目標，但他誓言會留在烏克蘭奮戰到底。

    烏克蘭國家邊防警衛隊昨日表示，俄軍利用空襲催毀蛇島上的基礎設施，當地通訊已經失聯。報導指蛇島人口不多，對烏國的重要性在於確立領海邊界。

    全球最大政治風險諮詢公司「歐亞集團」創辦人布蘭莫（Ian Bremmer）在推特上PO出一段疑似蛇島守軍與俄軍對話，俄軍軍艦發出最後通牒，要求島上烏軍放下武器投降，否則將開火。但守軍毫無畏懼，回嗆「他Ｘ的去死吧」，讓布蘭莫讚嘆這13名士兵是「具有非凡勇氣的烏克蘭人」。

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