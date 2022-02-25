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    俄烏戰火燎原！外媒稱「武統夢」反讓中國不敢輕舉妄動

    俄羅斯正式入侵烏克蘭，讓全球人民再次想起戰爭的殘酷。（美聯社）

    俄羅斯正式入侵烏克蘭，讓全球人民再次想起戰爭的殘酷。（美聯社）

    2022/02/25 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，中國態度格外受到關注，有外媒指出，在世界各國於經濟與外交領域尋求孤立俄國時，北京表現出格外謹慎的態度，也未向莫斯科提供多少直接的援助，而中國長年不願放棄武統台灣的企圖，更是其中的關鍵原因。

    《美國之音》刊文稱，中國外交部發言人華春瑩週四（24日）的發言延續中國官方一貫態度，呼籲各方保持克制，避免局勢失控，她同時向俄烏喊話，希望雙方勿關上和平大門，持續對話、協商與談判，避免情勢進一步升級。

    一名派駐北京的外國外交官在接受《美國之音》採訪時表示，此一聲明與中國一貫立場相符，但令他意外的是，「當西方著手實施所謂的毀滅性經濟制裁時，華春瑩並未宣布或向莫斯科提供更多承諾」。

    這名要求匿名的外交官進一步表示，人們原本期待中方會宣布推進與俄羅斯最近達成的協議，即購買俄羅斯天然氣的保證。

    文章進一步表示，當前俄羅斯入侵烏克蘭，對中國而言是一大考驗，因為長年以來，中國一直拒絕排除武統台灣的可能，「而在此階段，中國更不希望國際聚光燈聚焦在該國身上」。

    專家預測，中國未來會持續推進與俄羅斯之間的貿易關係，如購買俄國小麥等，以緩解該國在制裁下的經濟壓力，但北京會避免採取任何重大政治與軍事措施，避免被推上風口浪尖。

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