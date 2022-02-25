俄軍挾持車諾比核電廠工作人員 烏克蘭警告：核災恐重演

國際原子能總署（IAEA）表示，經與烏國監管機構通信，得知車諾比核電廠目前沒有人員傷亡或設備遭破壞，烏國其它現役核電廠仍安全且正常運行中。（美聯社）

2022/02/25 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄交戰引起各界關注，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）24日表示，俄羅斯士兵將車諾比電廠人員挾持作為人質，將影響核電廠日常運作，要求俄軍立即放人；對此國際原子能總署（IAEA）回應，經與烏國監管機構通信，得知車諾比核電廠目前沒有人員傷亡或設備遭破壞，烏國其它現役核電廠仍安全且正常運行中。

綜合外媒報導，烏克蘭國家隔離區管理局發言人庫茲涅佐娃（Yevgeniya Kuznetsovа）透露，俄羅斯軍隊入侵當天（24日）就已佔領核電廠，當日早上她進辦公室時，就發現車諾比核電廠的管理人員都不在了，「現在沒有人可以下達指令或防衛」；對此莎琪（Jen Psaki）表示，「這種非法、危險的劫持人質行為，將可能破壞維護和保護核廢料設施所需的日常行政工作，我們譴責它」。

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國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）於官網發布聲明，24日已接到烏國通知有「身份不明的武裝部隊」控制車諾比核電廠，經與烏國監管機構通信，可知目前沒有任何設備遭破壞，也未傳出人員傷亡，烏國其它現役核電廠仍安全且正常運行中。

據悉，車諾比核電廠於1986年4月26日發生核子反應爐破裂，為史上最嚴重的核電事故，近日烏克蘭外交部公開在推特表示，「如果俄羅斯繼續戰爭，車諾比事件很有可能在2022年重演」。

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