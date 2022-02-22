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    俄羅斯出兵烏東「維和」 美國暫不認定是「入侵行為」

    白宮表示，俄軍進入烏東地區，暫時不認定為「侵略行為」。圖為俄軍戰車。（美聯社）

    白宮表示，俄軍進入烏東地區，暫時不認定為「侵略行為」。圖為俄軍戰車。（美聯社）

    2022/02/22 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日宣布承認烏克蘭東部2個親俄分離共和國獨立，並下令俄軍進入烏東執行「維和行動」。白宮表示，俄軍進入烏東地區，暫時不認定為「侵略行為」。

    針對俄羅斯承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，美國總統拜登（Joe Biden）隨即發布一項行政命令，禁止美國個人及企業實體和頓內茨、盧甘斯克進行投資、貿易及融資。

    白宮21日召開電話記者會，被問及根據《國際文傳電訊社》報導，俄軍的裝甲部隊正在往烏東頓巴斯地區移動，是否是因為「入侵」，從而觸發美方制裁？

    不具名的白宮高階官員表示，俄羅斯軍隊進入頓巴斯地區，並非是新的行動，2014年以來，俄軍一直在頓巴斯駐紮軍隊，儘管俄國對此否認。官員說，而俄羅斯這次顯然只是大方公開軍隊做這件事，與過去狀況並無太大區別，這也是8年以來烏東地區不穩定的重要原因。

    媒體追問，白宮認為俄軍進入頓巴斯並非新的行動，那麼是否俄軍越過頓巴斯，或是越過烏克蘭東部某個界線，美國才認定是侵略行為？官員回應說，美方將觀察和評估俄國在未來所做的事情，以此做出回應俄羅斯的行動，若俄羅斯採取進一步行動，美方也會有後續行動。

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