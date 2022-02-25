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    CNN指普廷推遲入侵待拜登向烏克蘭送武器？實為畫面變造假訊息

    網傳訊息挪用《CNN》報導並變造畫面標題，報導原文實際上與近期俄烏衝突無關。（翻攝查核中心）

    網傳訊息挪用《CNN》報導並變造畫面標題，報導原文實際上與近期俄烏衝突無關。（翻攝查核中心）

    2022/02/25 11:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起戰爭，中國流傳訊息稱「普廷推遲了進攻烏克蘭的時間，會一直推遲到拜登向烏克蘭提供足夠的武器，然後普廷會去接管這些武器」，並附CNN新聞畫面；對此，台灣事實查核中心進行查證，該網傳圖片變造2017年3月《CNN》報導的新聞標題，實際上為錯誤訊息。

    中國社群平台於本月12日流傳一張圖片，並配訊息稱「CNN:...普廷推遲了進攻烏克蘭的時間，會一直推遲到拜登向烏克蘭提供足夠的武器，然後普廷（進攻烏克蘭）會去接管這些武器...」，圖片內容則為《CNN》新聞畫面，新聞畫面標題中譯「消息來源：普廷將推遲入侵，直到拜登向烏克蘭運送武器，供俄羅斯接管」。

    圖片在推特與臉書等社交平台都有流傳，查核中心對此進行查證，透過網站TinEye以圖片反搜，並翻查《CNN》2017年3月30日新聞報導原文；經檢視，該影片是《CNN》節目「At this hour」主播波杜安（Kate Bolduan）在2017年3月30日報導普廷出席國際北極論壇，普廷回應並未干涉美國總統大選，並以戲謔方式瞪大眼睛稱「讀我的嘴型，沒有」。

    這則新聞原標題中譯為「消息來源：川普與俄羅斯達成協議的希望破滅」，遭變造為「消息來源：普廷將推遲入侵，直到拜登向烏克蘭運送武器，供俄羅斯接管」，實際原文與近期俄烏衝突事件無關。綜合以上資訊，查核中心證實傳言為錯誤訊息。

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