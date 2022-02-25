百枚飛彈齊轟 彭博：烏國首都恐在數小時內失守

《彭博》推估，鑑於烏克蘭空防無力抵抗，首都基輔恐在數小時內失守。圖為本月24日，基輔郊區民房遭俄軍砲擊，起火燃燒的場景。（美聯社）

2022/02/25 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨拂曉派兵「三面夾擊」烏克蘭後，烏國官方已通報137人死亡，316人受傷，首都基輔（Kyiv）城郊的機場也遭拿下，情勢岌岌可危。稍早，烏國總統更禁止18至60歲男子離境，強化國防。不過，《彭博》分析指出，由於烏國空防無力抵抗，基輔數小時內恐將失守。

根據《彭博》報導，俄羅斯的軍事行為，鎖定於烏克蘭東部、南部以及中部，目前，俄軍已掌控烏國境內數個飛行基地，並控制貫穿烏中的聶伯河（Dnieper），隨時都可派兵出擊。

請繼續往下閱讀...

情報指出，目前烏克蘭軍隊的「防空能力」已無法抵抗俄軍，恐讓基輔瀕臨數小時內的淪陷的風險。俄軍若是拿下約有300萬人口的基輔，屆時恐爆激烈抗議，而俄方這樣的舉措，不為別的，就是為了扶植親俄領導人，取代烏國現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

據了解，俄軍調動兵力攻擊的態勢，形同從烏克蘭北方的白俄羅斯、東方的俄羅斯及南方的克里米亞，發動「三面夾擊」。

據美媒《CBS》報導，美國防部高階官員指出，美方自烏克蘭時間24日清晨04時30分起，觀測到俄軍從海上、陸上對烏國發射總數約100枚的「短中程彈道飛彈」、「巡弋飛彈」及「地對空飛彈」，並派出近75架固定翼轟炸機，襲擊軍用倉庫及防空系統。

而《CNN》則提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）24日宣布，國內18至60歲的男性禁止出境，形同下達全面動員令，盼能確保包含首都基輔（Kyiv）在內的幾個主要大城市，具備自衛能力。

《彭博》指出，俄軍已掌控烏國境內數個飛行基地，並控制貫穿烏中的聶伯河，隨時都可派兵出擊，圖為停泊在烏克蘭赫爾松市（Kherson）內聶伯河港口的船隻，與新聞事件無關。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法