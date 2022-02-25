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    媒體引網傳影片稱「基輔一發電站遭轟炸」 實為2015年天津爆炸畫面

    24日有媒體報導引用推特帳號一爆炸影片畫面，指稱是「基輔一處發電站遭到轟炸」，其實原畫面出於2015年8月天津化學倉庫爆炸事件，並非俄烏戰爭畫面，傳言為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    24日有媒體報導引用推特帳號一爆炸影片畫面，指稱是「基輔一處發電站遭到轟炸」，其實原畫面出於2015年8月天津化學倉庫爆炸事件，並非俄烏戰爭畫面，傳言為錯誤訊息。（翻攝查核中心）

    2022/02/25 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯24日攻打烏克蘭，震驚國際社會，社群媒體湧現戰事畫面，但其中摻雜假訊息；24日有媒體報導引用推特帳號一爆炸影片畫面，指稱是「基輔一處發電站遭到轟炸」，是否為真？台灣事實查核中心對此進行查證，原畫面出於2015年8月天津化學倉庫爆炸事件，並非俄烏戰爭畫面，傳言為錯誤訊息。

    24日有媒體報導引用推特帳號一爆炸影片畫面，報導內文稱「俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）今（24）日上午宣布於烏克蘭東部展開特別軍事行動，烏克蘭首都基輔（Kyiv）和第二大城卡爾可夫（Kharkiv）接連遭到飛彈攻擊與砲擊，爆炸聲連連....有民眾也拍下基輔一處發電站被轟炸的驚悚影片，看到爆炸宛如末日，讓當地人不停爆粗口，嚇得趕緊逃出家中」，查核中心對此進行查證。

    查核中心將影片擷圖反搜，查到《BBC》2015年8月14日報導中有引用之同樣影片，然《BBC》報導為2015年8月12日天津化學工廠倉庫著火爆炸事件，影片由目擊者、美國機械丹．范．杜倫（Dan van Duren）拍下，另《NBC NEWS》、《華盛頓郵報》等均有報導，證實網傳影片並非基輔一處發電站遭到轟炸，傳言影片挪用其他不相關事件的影片，誤指為烏克蘭與俄羅斯近期軍事衝突。

    查核中心又以「烏克蘭」、「發電廠」搜尋新聞資訊，據國際報導，截自查核報告發布時間（2月24日），受損發電廠位於烏克蘭東部盧甘斯克地區，並非烏克蘭首府基輔。綜合以上資訊，查核中心證實網傳影片實際上為天津化學倉庫爆炸事件，與俄烏戰爭無關，網傳訊息與報導皆為錯誤資訊。

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