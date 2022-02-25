制裁俄羅斯 岸田文雄公布追加制裁手段

日本時間早上8時20分許（台灣時間約7時20分），岸田文雄舉行記者會，公開追加制裁俄羅斯的手段。（美聯社）

2022/02/25 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄昨晚參加7大工業國集團（G7）緊急高峰線上會談表態，日本對俄羅斯的追加制裁會在今（25）日公布內容；日本時間早上8時20分許（台灣時間約7時20分），岸田文雄舉行記者會，公布追加制裁手段，其中包括針對俄羅斯金融機構資產凍結等，同時考慮將對俄羅斯軍事相關團體的出口進行規範。

根據《NHK》報導，岸田文雄在記者會上表示，俄軍不顧國際社會付出大量努力，入侵烏克蘭，企圖單方面以武力改變現狀，是對烏克蘭主權和領土完整性的侵犯，明顯地違反國際法。這種動搖國際秩序基礎的行為絕對不能被接受，日本方面表達嚴厲譴責。

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岸田文雄強調，綜上所述，從日本安全的角度來看，俄烏戰局絕對不容忽視，日本作為G7成員，將國際社會密切合作，敦促俄羅斯立即撤軍並遵守國際法。

他也在會中公布追加制裁措施，分別為「凍結俄羅斯個人、團體資產，並停發簽證」、「凍結俄羅斯金融機構資產」，同時考慮將對俄羅斯軍事相關團體之出口與半導體等出口進行規範。

除此之外，他也強調，將盡最大努力保護滯烏的約120名日本公民安全，在烏克蘭西部城市利沃夫設有臨時聯絡所，將提供循陸路撤離至鄰國波蘭的協助，並安排從波蘭移動至其他國家的撤僑班機。

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