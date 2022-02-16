烏俄緊張局勢暫歇？烏國專家分析應不會開戰

「基輔郵報」總編輯納海洛分析，烏俄情勢類似冷戰時期的「邊緣政策」。（圖擷取自＠Bohdan Nahaylo臉書）

2022/02/16 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕全球持續關心俄烏情勢！儘管俄羅斯稱撤離部分駐紮於烏克蘭邊境的軍隊，但其不希望烏國加入北約（NATO）的恫嚇舉措從未停手，也接連讓歐美多國領袖介入調停，情勢令外界霧裡看花，而烏國媒體總編及深諳烏俄情勢的作家，都不約而同地推測應該不會開戰。

根據《福斯新聞台》報導，儘管俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）15日宣稱，已將部分駐紮於烏克蘭邊境的軍隊撤離，讓外界對「緩和歐戰」一事，燃起了審慎樂觀的希望，但這或許是全新且危險的轉捩點，俄國威脅仍相當真實。

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烏克蘭「基輔郵報」（Kyiv Post）總編輯納海洛（Bohdan Nahaylo）受訪時指出，目前烏俄情勢類似冷戰時期的「邊緣政策」（Brinkmanship），透過達到戰爭邊緣，作為一種虛張聲勢的手段，進而使對方屈服，並盼能將這種方式做N級延伸。

而《烏克蘭親歐盟示威運動，俄羅斯戰爭》（Ukraine’s Maidan，Russia’s War）一書的作者溫尼基（Mykhailo Wynnyckj）則指出，俄國克里姆林宮（kremlin）並未預期開戰，因為烏國已經動員，加上西方美、英等規模較小的盟友已經集結。

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