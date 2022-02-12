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    烏克蘭首都拳王市長：我準備好拿起武器捍衛國家

    烏克蘭首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科表示，他已準備好親手捍衛國家。（法新社、美聯社；本報合成）

    烏克蘭首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科表示，他已準備好親手捍衛國家。（法新社、美聯社；本報合成）

    2022/02/12 20:09

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯局勢惡化之際，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）受訪表示，他已準備好「拿起武器」，保衛國家抵禦俄軍入侵。

    在《法新社》11日專訪中，50歲的克里契科表示，自己一直維持訓練，「我會去射擊場，我可以用使用任何槍械開火。」他也坦言，俄國攻打烏克蘭是一件令人恐懼的事，「光想就覺得害怕」，「但有一句話說得好：想要和平，就得做好戰爭的準備，我已經準備拿起武器，為國家而戰。」

    2014年，烏國時任親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），遭親歐派掌握的國會彈劾成功，烏國舉國瀰漫終於走出俄國控制的狂喜氛圍，而克里契科就是在那年踏入政壇。

    克里契科亦在訪問中指出，自己的拳擊職業生涯都在德國進行訓練及度過，不料德國竟在烏克蘭有難時拒絕支援。隨著烏俄對立加劇，各國紛紛運送武器至烏國協防，但德國先前僅提供5000頂防護頭盔，令他忍不住反諷，「下次要送頭盔？」

    克里契科表示，「我了解德國有自己的政治和經濟利益，但我想跟德國政治人物說，德國的主要利益在於歐洲的穩定」。他也直言，俄國最大的擔憂就是看見烏克蘭「變成一個成功的歐洲國家，所以才會無所不用其極製造紛亂。」

    在此情況下，「強壯的人不會引來攻擊，而是使人忌憚，這就是為什麼我們必須強壯起來，清楚向俄國表明，他們無法拿下我們。」

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