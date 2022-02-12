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    做最壞打算 美國宣布撤離駐烏克蘭使館人員

    美國駐基輔大使館。由於烏俄情勢相當不樂觀，美國今日決定撤離使館工作人員。（路透）

    美國駐基輔大使館。由於烏俄情勢相當不樂觀，美國今日決定撤離使館工作人員。（路透）

    2022/02/12 19:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒今（12）日指出，美國國務院已開始撤離駐基輔大使館的工作人員，另外國務院也再度向滯留於烏克蘭境內的美國公民喊話，要他們盡快離開。

    《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，此消息來源是美國國務院發送給烏克蘭境內美國公民的電子郵件通告。

    此通告中也表示，「美國公民切勿前往烏克蘭，而烏克蘭境內的美國公民，應立刻以商業或其他可行的私人交通方式離境。」

    美國駐基輔大使館另指出，自今日起，大使館將暫停領事服務，但開設在烏克蘭西部大城利沃夫（Lviv）的領館仍會保留些許工作人員，以處理緊急狀況。

    美國國務院稍早已將烏克蘭的危險等級提高到最危險的第4級「切勿前往」（Do Not Travel）。

    美國國務院已將烏克蘭的危險等級提高到最危險的第4級「請勿前往」。（擷取自美國國務院網站）

    美國國務院已將烏克蘭的危險等級提高到最危險的第4級「請勿前往」。（擷取自美國國務院網站）

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