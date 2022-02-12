烏俄情勢升溫！俄國2S7M自走砲現身邊境 可攜4枚核彈

俄羅斯和烏克蘭情勢急轉直下，多國建議僑民撤離，有外媒注意到，俄國陸軍使用的203公釐2S7M「Malka」重型自走砲也抵達邊境城市，這款自走砲可攜4枚核彈，射程、火力驚人，引發外媒擔憂，核戰恐一觸即發。（翻攝自推特）

2022/02/12 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯和烏克蘭情勢持續升溫，多國建議僑民撤離，有外媒注意到，俄國陸軍使用的203公釐2S7M「Malka」重型自走砲也抵達邊境城市，這款自走砲可攜4枚核彈，射程、火力驚人，引發外媒擔憂，核戰恐一觸即發。

綜合外媒報導，有民眾在2月7日拍下影片，發現俄羅斯的2S7M現身別爾哥羅區的維塞拉洛潘（Vesela Lopan）小鎮，該處距離烏克蘭邊界僅約17公里，烏克蘭東北部第2大城哈爾科夫（Kharkiv）就在射程範圍內。

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外媒稱，普廷曾警告，若烏克蘭加入北約核戰恐一觸即發，因此外媒擔憂，俄羅斯這類部署，恐怕會觸發核戰爭。

2S7「牡丹花」自走砲行動緩慢，火力強大，可消滅37.5公里範圍內的目標，最多可攜4枚203公釐核彈，有「蘇聯原子砲」之稱。

據悉，俄、烏都有使用這款戰車，據去年統計，烏克蘭約有13輛左右服役中，另有83輛封存中。

雖這款自走砲充滿冷戰色彩，緩慢的速度在現今戰場上顯得不合時宜，但俄國陸軍擁有更加先進、進行現代化改造的2S7M版本，能透過無人機知悉戰場情報，具備更快的反應速度。加上不俗火力，此外，2S7M能壓制後排核武、武器以及指揮所等高價值目標，也就是即使不攜帶核彈，2S7M對烏克蘭仍是一大威脅

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