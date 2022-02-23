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    抗癌歌手Nightbirde逝世 歌聲感動數千萬人！

    2022/02/23 00:42
    曾獲知名選秀節目《美國達人秀》「黃金按鈕」保送Live Show環節的歌手「夜鶯」驚傳已於本月19日逝世，享年31歲。（圖翻攝自推特）

    曾獲知名選秀節目《美國達人秀》「黃金按鈕」保送Live Show環節的歌手「夜鶯」驚傳已於本月19日逝世，享年31歲。（圖翻攝自推特）

    〔即時新聞／綜合報導〕曾獲知名選秀節目《美國達人秀》（America's Got Talent）「黃金按鈕」（Golden Buzzer）保送Live Show環節的歌手「夜鶯」（Nightbirde），驚傳已於本月19日逝世，享年31歲。從2017年開始就堅強對抗癌症病魔的她，勇敢追夢的歷程鼓勵不少人，而今她離世的消息傳出，讓不少網友相當悲痛。

    綜合外媒報導，本名珍 ‧ 馬克切夫斯基（Jane Marczewski）的Nightbirde，2017年確認罹患乳腺癌，2019年還曾被醫生告知只有2%的存活率，僅剩3個月到半年的生命。擁抱歌手夢的她不願向病魔低頭，2021年6月參加《美國達人秀》，以一首自創曲《It’s Okay》，成功感動評審們按下「黃金按鈕」，將Nightbirde保送至Live Show；這首歌至今在《美國達人秀》官方Youtube頻道已累積4000多萬觀看。

    不過，Nightbirde當時就透露，她身上的癌細胞已經擴散到肝臟、肺部和脊椎，確認保送Live Show沒多久，就因病情惡化宣布退出比賽，不少人雖然不捨，但仍鼓勵安慰她，繼續與病魔抗戰。

    本月12日，Nightbirde在個人IG上分享自拍照，照片中可以看到Nightbirde的身形，比起去年參加比賽時更顯消瘦，但她仍對著鏡頭露出美麗的微笑，表示「現實一直很殘酷。老實說，這是我上禮拜拍的照片，我一直覺得自己很漂亮，也很努力活著...在人生中，或許我們會迷路，但那都沒關係...」。而這篇貼文，也是Nightbirde最後一次在社群平台上更新近況。

    知名抗癌歌手Nightbirde，本月19日逝世，享年31歲。（圖翻攝自美國達人秀官方推特）

    知名抗癌歌手Nightbirde，本月19日逝世，享年31歲。（圖翻攝自美國達人秀官方推特）

    本週二（22日）有消息指出，Nightbirde不敵病魔，已於19日離開人世，享年31，消息一出，大批網友湧入Nightbirde的社群悼哀。《美國達人秀》官方推特也發文表示，「你的聲音，你的故事，還有你那觸動數百萬人的信息。Nightbirde永遠是美國達人秀的一員。RIP，珍。」

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