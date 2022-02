抗癌歌手Nightbirde逝世 歌聲感動數千萬人！

2022/02/23 00:42

〔即時新聞/綜合報導〕曾獲知名選秀節目《美國達人秀》(America's Got Talent)「黃金按鈕」(Golden Buzzer)保送Live Show環節的歌手「夜鶯」(Nightbirde),驚傳已於本月19日逝世,享年31歲。從2017年開始就堅強對抗癌症病魔的她,勇敢追夢的歷程鼓勵不少人,而今她離世的消息傳出,讓不少網友相當悲痛。

綜合外媒報導,本名珍 ‧ 馬克切夫斯基(Jane Marczewski)的Nightbirde,2017年確認罹患乳腺癌,2019年還曾被醫生告知只有2%的存活率,僅剩3個月到半年的生命。擁抱歌手夢的她不願向病魔低頭,2021年6月參加《美國達人秀》,以一首自創曲《It’s Okay》,成功感動評審們按下「黃金按鈕」,將Nightbirde保送至Live Show;這首歌至今在《美國達人秀》官方Youtube頻道已累積4000多萬觀看。

不過,Nightbirde當時就透露,她身上的癌細胞已經擴散到肝臟、肺部和脊椎,確認保送Live Show沒多久,就因病情惡化宣布退出比賽,不少人雖然不捨,但仍鼓勵安慰她,繼續與病魔抗戰。

本月12日,Nightbirde在個人IG上分享自拍照,照片中可以看到Nightbirde的身形,比起去年參加比賽時更顯消瘦,但她仍對著鏡頭露出美麗的微笑,表示「現實一直很殘酷。老實說,這是我上禮拜拍的照片,我一直覺得自己很漂亮,也很努力活著...在人生中,或許我們會迷路,但那都沒關係...」。而這篇貼文,也是Nightbirde最後一次在社群平台上更新近況。

本週二(22日)有消息指出,Nightbirde不敵病魔,已於19日離開人世,享年31,消息一出,大批網友湧入Nightbirde的社群悼哀。《美國達人秀》官方推特也發文表示,「你的聲音,你的故事,還有你那觸動數百萬人的信息。Nightbirde永遠是美國達人秀的一員。RIP,珍。」

Your voice, your story, and your message touched millions. Nightbirde will always be a member of the AGT family. Rest In Peace, Jane. pic.twitter.com/dhKdrecEIv