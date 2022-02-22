葡萄牙境內逾9成土地陷嚴重乾旱 歐盟執委會可能出手幫忙

葡萄牙境內逾9成土地陷嚴重乾旱，從水庫的低水位可以得知葡萄牙冬季乾旱的狀況已經越來越嚴重。（歐新社）

2022/02/22 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙本月面臨嚴重乾旱，境內逾9成土地受到重大影響，且狀況愈發悲觀；葡萄牙官員透露，歐盟執委會在葡萄牙和西班牙求援下，可能願意採取緊急措施，給予援助。

根據《路透》報導，葡萄牙農業、水力發電都需要大量水資源，但今年乾旱期來的很早且影響甚大。

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葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）指出，在氣溫高於平均水準且幾乎沒有降雨的情況下，目前已有91％領土陷入乾旱，尤其是東北部和南部地區，而這樣的狀況可能會持續到月底；過去同一時期，最嚴重也只有77％領土受到影響。

IPMA指出，由於氣候變遷影響，這樣的乾旱在葡萄牙已經不是極端現象，在夏天經常導致大規模野火事件的發生。

葡萄牙農業部長安圖內斯（Maria do Ceu Antunes）為此和西班牙官員於昨日一同前往比利時布魯塞爾，向歐盟執委會提出解方，包含給予農民補貼等；安圖內斯透露，歐盟執委會似乎願意出手幫忙。

為節省水資源，葡萄牙政府本月稍早已經決定關閉一些水力發電設施和限制灌溉用水，但葡萄牙環境部長費爾南德斯（Joao Pedro Matos Fernandes）當時強調，若狀況惡化，恐得頒布更加嚴格的相關措施。

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