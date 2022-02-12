驚！西葡邊境水庫乾涸「幽靈村」重見天日

西班牙與葡萄牙邊境的水庫水位只剩下15％，連帶地讓之前被淹沒的「幽靈村」重見天日。（法新社）

2022/02/12 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙與葡萄牙邊境的奧拓林多索（Alto Lindoso）水庫，近來由於降雨量不足使得水位只剩下15％，連帶讓1992年因建造水庫而被淹沒的「幽靈村」重見天日，吸引不少遊客拜訪。

據《衛報》報導，這座名為阿塞雷多（Aceredo）的村落，坐落於西班牙加利西亞自治區西北部，由於長期被淹沒在水下，時光彷彿被凍結在1992年沒有前進。

請繼續往下閱讀...

在阿塞雷多村落裡，部分地面因為乾旱而龜裂開來，四處可見只剩斷垣殘壁的民宅。在一處曾經是咖啡館的地方，旁邊放著裝滿空啤酒瓶的木條收納箱，還有1輛被遺棄在當地的車輛，上面全是鏽蝕的痕跡。

從西班牙拉科魯尼亞前來拜訪的65歲老者羅梅羅（Maximino Pérez Romero）認為，參觀阿塞雷多村莊就像是在看電影，讓人有種悲傷的感覺。羅梅羅透露，由於乾旱以及氣候變化，這些年來水位降低的情況經常發生。

加利西亞洛維奧斯市鎮議會首長亞內斯（María del Carmen Yañez）表示，水庫缺水除了是最近幾個月降雨量不足之外，負責經營奧拓林多索水庫的葡萄牙電力公司管理不善也是主因之一。

為了解決乾旱問題，葡萄牙政府已在本月1日下令，要求奧拓林多索在內的6處水庫停止提供發電和灌溉用水。

民眾進入幽靈村參觀。（法新社）

遺留在幽靈村內的車輛。（法新社）

幽靈村民宅屋內一景。（路透）

從幽靈村民宅向外看。（路透）

水庫部分地面乾涸龜裂。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法