為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！西葡邊境水庫乾涸「幽靈村」重見天日

    西班牙與葡萄牙邊境的水庫水位只剩下15％，連帶地讓之前被淹沒的「幽靈村」重見天日。（法新社）

    西班牙與葡萄牙邊境的水庫水位只剩下15％，連帶地讓之前被淹沒的「幽靈村」重見天日。（法新社）

    2022/02/12 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙與葡萄牙邊境的奧拓林多索（Alto Lindoso）水庫，近來由於降雨量不足使得水位只剩下15％，連帶讓1992年因建造水庫而被淹沒的「幽靈村」重見天日，吸引不少遊客拜訪。

    《衛報》報導，這座名為阿塞雷多（Aceredo）的村落，坐落於西班牙加利西亞自治區西北部，由於長期被淹沒在水下，時光彷彿被凍結在1992年沒有前進。

    在阿塞雷多村落裡，部分地面因為乾旱而龜裂開來，四處可見只剩斷垣殘壁的民宅。在一處曾經是咖啡館的地方，旁邊放著裝滿空啤酒瓶的木條收納箱，還有1輛被遺棄在當地的車輛，上面全是鏽蝕的痕跡。

    從西班牙拉科魯尼亞前來拜訪的65歲老者羅梅羅（Maximino Pérez Romero）認為，參觀阿塞雷多村莊就像是在看電影，讓人有種悲傷的感覺。羅梅羅透露，由於乾旱以及氣候變化，這些年來水位降低的情況經常發生。

    加利西亞洛維奧斯市鎮議會首長亞內斯（María del Carmen Yañez）表示，水庫缺水除了是最近幾個月降雨量不足之外，負責經營奧拓林多索水庫的葡萄牙電力公司管理不善也是主因之一。

    為了解決乾旱問題，葡萄牙政府已在本月1日下令，要求奧拓林多索在內的6處水庫停止提供發電和灌溉用水。

    民眾進入幽靈村參觀。（法新社）

    民眾進入幽靈村參觀。（法新社）

    遺留在幽靈村內的車輛。（法新社）

    遺留在幽靈村內的車輛。（法新社）

    幽靈村民宅屋內一景。（路透）

    幽靈村民宅屋內一景。（路透）

    從幽靈村民宅向外看。（路透）

    從幽靈村民宅向外看。（路透）

    水庫部分地面乾涸龜裂。（法新社）

    水庫部分地面乾涸龜裂。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    文景之治奠基西漢盛世 漢文帝陵墓「霸陵」找到了
    2021/12/14 13:38

    文景之治奠基西漢盛世 漢文帝陵墓「霸陵」找到了
    義大利龐貝遺址新發現 奴隸階級居所出土
    2021/11/06 22:43

    義大利龐貝遺址新發現 奴隸階級居所出土

    搶救惡視力！靈魂之窗的科技守護者
    埃及考古又一重大發現 找到法老拉美西斯二世的首席財政官陵墓
    2021/11/02 11:21

    埃及考古又一重大發現 找到法老拉美西斯二世的首席財政官陵墓
    轟動考古界！龐貝附近古城 近30年來再度挖到火山死者遺骸
    2021/10/16 13:15

    轟動考古界！龐貝附近古城 近30年來再度挖到火山死者遺骸

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播