為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白俄羅斯宣布與俄羅斯聯合軍演延長 烏克蘭北面壓力加大

    白俄羅斯國防部公布畫面，白俄羅斯軍人與俄羅斯部隊在聯合演習中握手致意。（法新社）

    白俄羅斯國防部公布畫面，白俄羅斯軍人與俄羅斯部隊在聯合演習中握手致意。（法新社）

    2022/02/20 20:51

    〔中央社〕俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定今天落幕，但白俄突然宣布延長演習，此舉將進一步加重烏克蘭承受的壓力。西方領袖已示警，俄國很快就會攻烏。

    綜合法新社與路透社報導，白俄國防部長宣布，上述決定跟白俄與俄國「對外邊界附近的軍事活動增加有關」，同時也是因為烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）情勢更加緊張。

    這份國防部聲明並未明確指明演習結束日期。

    北大西洋公約組織（NATO）表示，俄國在白俄境內部署多達3萬軍力，這可能被拿來當成入侵烏國的侵略部隊；莫斯科當局則屢次否認有這類意圖。

    白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）緊密結盟；白俄2020年經歷大型反政府示威期間，俄國動用政治力量力挺白俄當局，隨後兩人的盟友關係更加堅定。

    英國廣播公司（BBC）今天報導，英國首相強森（Boris Johnson）受訪時警告，蒲亭的想法可能「不合邏輯」，所以威脅制裁可能不足以阻止俄國進犯烏克蘭。

    強森告訴BBC，制裁「可能不足以遏制不理性的行為人，此刻我們必須接受，蒲亭對此事的判斷可能不合邏輯，沒看到眼前的災難」。

    歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天則表示，隨著俄國持續升級烏克蘭邊界的緊張情勢，西方盟國不能一直遞出橄欖枝。

    米歇爾在慕尼黑安全會議（ Munich Security Conference）上問道：「現在還有個大問題：克里姆林宮究竟想不想對話？」

    「在俄國試射飛彈、持續集結軍力的同時，我們不能老是遞出橄欖枝。」

    在美國發布聲明稱俄國可能隨時攻烏後，荷蘭外交部今天表示，基於安全考量，已決定把駐烏大使館人員從首都基輔（Kyiv）暫時遷往烏國西部的利維夫（Lviv），跟進許多國家與北約的做法。

    荷蘭政府上週已呼籲荷蘭公民盡快離開烏國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    受訪中斷！ 烏克蘭總統耳機疑故障 一句話讓台下爆笑
    2022/02/20 19:31

    受訪中斷！ 烏克蘭總統耳機疑故障 一句話讓台下爆笑
    軟硬兼施！烏克蘭總統籲各國速制裁俄羅斯 並喊話普廷見一面
    2022/02/20 17:24

    軟硬兼施！烏克蘭總統籲各國速制裁俄羅斯 並喊話普廷見一面

    維持血糖很簡單！鄭弘儀也靠「它」
    俄羅斯入侵烏克蘭會怎樣？ 外媒全面分析
    2022/02/20 16:09

    俄羅斯入侵烏克蘭會怎樣？ 外媒全面分析
    英相強森：俄羅斯計劃發動1945年以來歐洲最大規模戰爭
    2022/02/20 10:30

    英相強森：俄羅斯計劃發動1945年以來歐洲最大規模戰爭

    讓你一秒入境日本 體驗日式偽旅行
    俄烏緊張未解 白俄總統放話：若受外部威脅將部署核武
    2022/02/17 20:57

    俄烏緊張未解 白俄總統放話：若受外部威脅將部署核武
    俄羅斯外交部長：與白俄聯合軍演至2/20結束
    2022/02/17 20:20

    俄羅斯外交部長：與白俄聯合軍演至2/20結束
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播