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    俄烏緊張未解 白俄總統放話：若受外部威脅將部署核武

    白俄羅斯總統盧卡申科17日視察白俄與俄羅斯聯合軍演場地奧希波維契斯基（Osipovichsky）訓練場。（歐新社）

    白俄羅斯總統盧卡申科17日視察白俄與俄羅斯聯合軍演場地奧希波維契斯基（Osipovichsky）訓練場。（歐新社）

    2022/02/17 20:57

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢未見實質降溫之際，近日與俄軍聯合軍演的烏國鄰國白俄羅斯，總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）17日揚言，若面臨外部威脅，將部署核武。

    白俄羅斯國家通訊社（BELTA）報導，盧卡申科說，「若有必要，如果我們的敵人和對手採取這種愚蠢和莽撞行動，我們將不僅部署核武，還有超級核武和威力更大的武器，來捍衛我國領土」。他說，白俄羅斯正在考慮採購數套俄羅斯S-400地對空飛彈系統，部署在首都明斯克附近。

    烏克蘭與俄羅斯局勢緊張，以美國、北大西洋公約組織（NATO）為首的西方陣營，和俄羅斯雙方近日在烏國周邊的軍事動作頻頻。盧卡申科預定18日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普廷會談，討論接下來的共同軍事活動。他說，「如果沒有來自不友善國家對白俄的威脅，那麼這裡就100年也不需要核武」。

    俄軍在白俄羅斯的聯合軍演預定20日結束，在黑海軍演到19日。白俄外交部長馬克伊（Vladimir Makei）說，一旦軍演結束，莫斯科「一名士兵、一件裝備都不會留下」。馬克伊讚許本週稍早烏克蘭與白俄國防部長通電話，「有助緩和緊張局勢」，他說，明斯克告訴基輔當局，「邊境目前的情勢不表示有人正打算採取侵略行動」，「莫斯科不想，明斯克、基輔也不想」戰爭。

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