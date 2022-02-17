互指對方開火在先！ 烏克蘭頓巴斯前線局勢急速惡化

烏東親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」稱遭到烏克蘭政府軍砲轟，已經開火反擊。圖為烏克蘭軍隊軍演圖，與本新聞無關。（法新社）

2022/02/17 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕一度趨緩的烏克蘭邊境又再度升溫！烏東親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」稱遭到烏克蘭政府軍砲轟，已經開火反擊，烏克蘭當局否認砲擊烏東，更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方，局勢再度惡化。

綜合媒體報導，俄媒爆料，烏克蘭軍方在當地時間17日凌晨朝烏東「盧甘斯克人民共和國」開火，後者稱共和國五個居民點都遭到砲火襲擊，包含迫擊砲和手榴彈等，已向對方進行反擊，而烏克蘭當局否認砲擊烏東，更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方。

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據《俄羅斯衛星網》報導，「盧甘斯克人民共和國」人民警察局局長表示，頓巴斯前線附近的局勢嚴重惡化，「過去一晝夜，接觸線附近局勢嚴重惡化，烏克蘭強力人員正試圖使衝突加劇。」他呼籲國際觀察員們進行記錄，並立即採取措施，以防止頓巴斯發生流血事件。

烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）位於烏東「頓巴斯地區」，俄羅斯國會下議院日前表決通過，要求普廷承認兩國地位，歐盟及美國均對此反對。

上述停戰協議《明斯克協議》簽訂於2014年9月5日，俄羅斯與烏克蘭雙方停戰，接受「歐洲安全與合作組織」對停火的監督和核查，烏克蘭給予頓內茨及盧甘斯克法律上的特殊自治地位，但兩地依然位於烏克蘭領土中。

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