為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    互指對方開火在先！ 烏克蘭頓巴斯前線局勢急速惡化

    烏東親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」稱遭到烏克蘭政府軍砲轟，已經開火反擊。圖為烏克蘭軍隊軍演圖，與本新聞無關。（法新社）

    烏東親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」稱遭到烏克蘭政府軍砲轟，已經開火反擊。圖為烏克蘭軍隊軍演圖，與本新聞無關。（法新社）

    2022/02/17 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕一度趨緩的烏克蘭邊境又再度升溫！烏東親俄分離區域「盧甘斯克人民共和國」稱遭到烏克蘭政府軍砲轟，已經開火反擊，烏克蘭當局否認砲擊烏東，更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方，局勢再度惡化。

    綜合媒體報導，俄媒爆料，烏克蘭軍方在當地時間17日凌晨朝烏東「盧甘斯克人民共和國」開火，後者稱共和國五個居民點都遭到砲火襲擊，包含迫擊砲和手榴彈等，已向對方進行反擊，而烏克蘭當局否認砲擊烏東，更指責後者才是對烏克蘭軍方發動砲擊的一方。

    《俄羅斯衛星網》報導，「盧甘斯克人民共和國」人民警察局局長表示，頓巴斯前線附近的局勢嚴重惡化，「過去一晝夜，接觸線附近局勢嚴重惡化，烏克蘭強力人員正試圖使衝突加劇。」他呼籲國際觀察員們進行記錄，並立即採取措施，以防止頓巴斯發生流血事件。

    烏東分離主義者自行宣布建立的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）位於烏東「頓巴斯地區」，俄羅斯國會下議院日前表決通過，要求普廷承認兩國地位，歐盟及美國均對此反對。

    上述停戰協議《明斯克協議》簽訂於2014年9月5日，俄羅斯與烏克蘭雙方停戰，接受「歐洲安全與合作組織」對停火的監督和核查，烏克蘭給予頓內茨及盧甘斯克法律上的特殊自治地位，但兩地依然位於烏克蘭領土中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭鄭重否認開火 反控烏東叛軍砲擊政府軍
    2022/02/17 15:11

    烏克蘭鄭重否認開火 反控烏東叛軍砲擊政府軍
    美財長葉倫：任何對俄羅斯的制裁將產生「全球影響」
    2022/02/17 14:50

    美財長葉倫：任何對俄羅斯的制裁將產生「全球影響」

    小腹婆變出S曲線全靠「這一件」！
    料敵從嚴 美軍F-35戰鬥機飛抵德國強化防衛
    2022/02/17 14:12

    料敵從嚴 美軍F-35戰鬥機飛抵德國強化防衛
    看不見俄烏局勢緩和跡象 美：俄羅斯恐以假訊息當藉口開戰
    2022/02/17 11:33

    看不見俄烏局勢緩和跡象 美：俄羅斯恐以假訊息當藉口開戰

    年終獎金理財三招 為自己種一棵年終招財樹
    俄羅斯被曝「假撤軍」 美官員：邊境又多7000人
    2022/02/17 11:27

    俄羅斯被曝「假撤軍」 美官員：邊境又多7000人
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播