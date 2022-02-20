軟硬兼施！烏克蘭總統籲各國速制裁俄羅斯 並喊話普廷見一面

澤倫斯基19日在慕尼黑安全會議上呼籲各國要制裁俄羅斯就快點，同時也喊話普廷來一場會談。（路透）

2022/02/20 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方稱週六（19日）有親俄分裂份子對政府軍發起砲擊，造成死傷，致使烏俄危機進一步升級。對此，當天前往德國參加「慕尼黑安全會議」的烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）喊話，希望2人可以坐下來談談。

綜合外媒報導，烏國軍方指出，近期該國東部的頓巴斯地區（Donbass）砲擊和爆炸事件激增，親俄分離主義份子更在本月19日動用重型火砲朝前線的30多個居住區開火，政府軍有2名士兵遭砲擊而亡，另有4人受傷。

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對此，澤倫斯基19日參加「慕尼黑安全會議」抨擊國際間的綏靖主義，質問各國「還在等什麼？」，不要只有口頭上放話，要制裁俄羅斯就快點，等到烏國被俄國入侵佔領就為時已晚。澤倫斯基也強調，雖然希望西方國家能夠協助烏國免遭俄方侵略，但無論有沒有外部支持，他與烏國人民都將誓言捍衛家園。

另外，澤倫斯基也表示，「我不知道俄羅斯總統到底想要什麼，所以我建議雙方召開一次會談，我與普廷坐下來好好談談。」他還說，俄國可以選擇會談地點，「為了和平解決這次危機，烏克蘭將堅持走外交途徑」。

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