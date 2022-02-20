俄羅斯入侵烏克蘭會怎樣？ 外媒全面分析

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張，外媒對此分析戰事爆發後的各種發展。俄國軍演示意圖。（美聯社）

2022/02/20 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境局勢劍拔弩張，全球都在關注是否會爆發戰爭，對此，外國媒體特地分析俄國展開入侵後各種可能的發展。

據《衛報》報導，俄羅斯可能會採用全面入侵的方式，藉由陸、海、空三軍壓倒性優勢進行多線進攻，其中白俄羅斯的俄軍地面部隊將會在空襲的掩護下閃電向南推進，奪取烏國首都基輔，讓烏克蘭中央政府迅速投降。

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美國先前已估計砲擊、飛彈轟炸以及地面衝突可能導致烏國5萬平民喪生，如果戰爭時間受到拖延，那麼這個數字可能增加，而難民方面將有數十萬人，對歐洲各國造成收留大量逃離民眾的難題。

俄羅斯總統普廷或許是想要一個依附於他、與西方分離的烏克蘭，就像白俄羅斯一樣。估計他將讓親俄人士在基輔掌權，不斷消滅反對者，美國情報就顯示克里姆林宮已列出烏國公眾人物名單，一旦攻入基輔將展開暗殺或逮捕行動。

不過，俄國也有可能會選擇B計劃，亦即有限戰爭的模式，尋求讓烏東親俄區域獨立的可能，又或者是奪取烏克蘭亞速海港口馬里烏波爾、黑海港口敖得薩，藉此為克里米亞建立另一條陸上通道。

然而，俄羅斯入侵行動可能會遭遇烏克蘭的持久抗戰，就像蘇聯時期的阿富汗戰爭一樣，英國預測烏國反抗軍會讓俄國深陷泥淖，對俄軍造成重大傷亡，如此一來俄羅斯國內輿論可能會轉為開始反對普廷。

美國先前已聲明不會直接介入俄烏衝突，但一些北約國家將迅速向烏克蘭提供軍事援助，包括情報共享和單兵可攜式飛彈等武器，假如戰爭遲遲未結束造成平民傷亡增加，西方的干預將會越來越大。

另外，在俄羅斯進攻之後，美國和歐盟都會實施嚴重的制裁，包括切斷北溪二號天然氣管線、追查普廷和親信資金的流向、限制俄羅斯銀行和企業的發展等等。中國方面對普廷的支持也許會加深東西方的緊張關係，而在俄羅斯邊境部署防禦性北約部隊也會讓戰火蔓延到全歐的風險增加。

可以想見的是，俄烏一旦爆發戰爭，全球經濟和股市將會便得更加不穩定，石油等能源價格將進一步上漲，非洲和亞洲國家的基本糧食供應將受到衝擊，畢竟依照2020年的資料來看，烏克蘭本身是全球第5大小麥出口國。

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