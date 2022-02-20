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    受訪中斷！ 烏克蘭總統耳機疑故障 一句話讓台下爆笑

    烏克蘭總統澤倫斯基19日出席慕尼黑安全會議。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基19日出席慕尼黑安全會議。（歐新社）

    2022/02/20 19:31

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯的緊張局勢備受全球關注之際，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）赴德國出席「慕尼黑安全會議」，受訪談國內情勢過程中，佩戴的同步翻譯耳機突然故障，導致訪問中斷；喜劇演員出身的澤倫斯基開玩笑說「這是俄羅斯網路攻擊」，讓在場記者笑翻。

    綜合外媒報導，在俄烏邊境衝突一觸即發之際，慕尼黑安全會議在本月18日至20日登場，俄羅斯今年罕見沒有派出任何一位官員出席。美國總統拜登早前就曾呼籲澤倫斯基留在烏克蘭，避免事情生變，但澤倫斯基仍在19日赴德國出席會議，爭取西方國家支持，協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

    澤倫斯基在本屆會議上也有外媒採訪行程，但在接受英國記者艾曼普（Christiane Amanpour）採訪時，突然要求暫停，接著拿出戴在耳朵疑似故障的翻譯設備不斷調整，脫口說出：「我覺得這是網路攻擊。你看，俄羅斯人不在這裡，但他們其實一直都在。」讓台下的記者們忍不住爆笑。

    其實，俄羅斯對烏克蘭的網攻傳聞不斷，烏國政府15日更表示包括國防部、外交部等至少有10個烏克蘭網站遭受「阻斷服務攻擊」（DDoS攻擊），背後駭客恐來自俄國。但克里姆林宮隨後駁斥指控，宣稱他們什麼都不知道。

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