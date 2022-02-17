「Deltacron」現蹤英國 衛生單位「重組」標記列監測名單

英國衞生安全局發現境內出現首個新變種病毒Deltacron案例。圖為倫敦街景，示意圖。（美聯社，本報合成）

2022/02/17 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕賽普勒斯日前傳出發現疑似為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異病毒株「Delta」與「Omicron」的結合體「Deltacron」，世界衛生組織專家認為可能是單純樣本受到污染；然而，英國衞生安全局發現境內出現首個新變種病毒Deltacron案例，現已被列入監測調查名單，並在名單上標記為「重組」。

據《鏡報》，英國在一名確診患者身上發現Deltacron，英國衛生安全局（UKHSA）以將其列入監測調查名單中，名單上以「DeltaＸOmicron重組（Delta x Omicron Recombinant）」標記。有意見認為，Deltacron可能是在同時感染Delta與Omicron的患者身上演化而來的，目前仍不清楚它的傳染力和威脅性，亦不知確切病例數，但現階段認定病例數較低。

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對此，東安格里亞大學（University of East Anglia）傳染病學教授杭特（Paul Hunter）看法並不悲觀，他認為新變種應該不會構成太大威脅，因為英國目前疫苗接種率極高，人民對原始的Delta與Omicron有較強免疫水準，「如果Delta與Omicron的病例都在減少，那麼理論上這種變異也很難增加病例」。

此變種日前在賽普勒斯被發現，基於其Delta基因組中具類似Omicron的遺傳特徵，賽普勒斯大學生物科學教授柯斯特里基斯（Leondios Kostrikis）以「Deltacron」命名，截至本月11日，團隊目前發現25例，數據資料也已經分享給全球性組織。

然而，WHO專家庫帕利（Krutika Kuppalli）和流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）都認為「沒有Deltacron這種東西」，認為是檢體樣本在實驗室受到汙染，才驗出這樣的結果，要求不要使用類似字眼暗示病毒變種混合。

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