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    俄國喊撤軍 北約秘書長：未見減少邊境軍事存在跡象

    北約秘書長史托騰伯格表示，目前未見俄國減少邊境軍事存在的跡象。（歐新社）

    北約秘書長史托騰伯格表示，目前未見俄國減少邊境軍事存在的跡象。（歐新社）

    2022/02/16 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏緊張局勢出現緩和曙光？俄羅斯15日宣稱已將部分駐紮於烏克蘭邊境的軍隊撤離，不過美國、北約及烏克蘭皆表示俄軍撤離一事尚待確認。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，到目前為止，尚未看到俄羅斯在烏克蘭降低軍事存在的跡象。

    綜合外媒報導，史托騰伯格表示，即使俄羅斯宣稱已撤部分軍隊，但是到目前為止，我們還沒看到烏俄局勢有任何緩和跡象，也沒有看到俄羅斯在烏克蘭邊境減少軍事存在的跡象。

    史托騰伯格強調，即使俄羅斯真的撤軍，要把重型裝備也撤除才算是真正緩和局勢，移動部隊並不代表真正的降級，自去年春天以來，北約就看到俄羅斯不斷移動部隊，但這些部隊調動時，裝備仍留在原地。但史托騰伯格也提到，從目前俄羅斯釋出願意以外交手段溝通的訊息，可以看到一些「樂觀」跡象。

    烏克蘭也對俄羅斯的撤軍聲明感到懷疑，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說：「當我們聽到時，我們不會相信；當我們看到時，我們才會相信；當我們看到『軍隊撤出』時，我們相信局勢會緩和。」

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