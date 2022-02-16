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    對俄侵烏意圖需保持強硬 日外相：否則將讓中國看見可乘之機

    日本外交大臣林芳正強調，民主國家都必須對俄羅斯的入侵行為保持強硬立場。（法新社）

    日本外交大臣林芳正強調，民主國家都必須對俄羅斯的入侵行為保持強硬立場。（法新社）

    2022/02/16 08:44

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢緊張，澳洲國防部長杜登將烏俄局勢與台海局勢連結，認為中國可能會趁機侵台。日本外交大臣林芳正接受媒體訪問時也呼籲，民主國家都必須對俄羅斯的入侵行為保持強硬立場，否則將會讓中國等「具有類似企圖的國家」看到可乘之機、鋌而走險。

    綜合外媒報導，林芳正表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，等同透過武力改變現狀，並將此與中國侵台的潛在風險相比擬。林芳正指出，日本與俄羅斯關係目前正維持平衡，同時希望繼續保持對話，但林芳正強調，若不對俄羅斯入侵烏克蘭作出強硬回應，所造成後果將有長遠影響，不僅是中國，任何其他國家都可能從如何處理烏克蘭危機中得到啟示。

    林芳正表明，日本會加入美國和歐洲國家位來可能對俄羅斯展開的制裁，並且自己主導制裁行動。至於日本會如何制裁，林芳正則沒有透露。

    《華爾街日報》報導指出，林芳正此次的制裁表態是日本從2014年俄羅斯入侵克里米亞後，日本願意與西方國家結盟更緊密的最新跡象。報導提到，日本先前也因為克里米亞問題制裁了部分俄羅斯個人和組織，但比起美國和其他國家，日本的制裁行動相對溫和。

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