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    「屋頂積雪融化」看出端倪 美專家：北韓核設施疑恢復運轉

    北韓寧邊核設施去年8月概況。（美聯社）

    北韓寧邊核設施去年8月概況。（美聯社）

    2022/02/16 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）特別研究員、前國際原子能總署（IAEA）副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）近日指出，位於北韓寧邊的鈾濃縮工廠多處屋頂積雪融化，疑似恢復運轉，南韓統一部對此表示，正在密切監測。

    根據《美國之音》報導，史汀生中心下轄組織、監視北韓動態的華府智庫「北緯三十八度（38 North）」本月1日拍下了這組衛星畫面。

    海諾寧向《美國之音》警示，六氟化鈾供應站和控制室屋頂積雪融化，「這是重要跡象，因為只有設施運行時才會加熱」。

    此外，生產鈽的5兆瓦核反應爐渦輪機房等處的屋頂也有積雪融化狀況，海諾寧從這些重要指標研判，核設施曾一度恢復運轉。

    南韓統一部發言人李種珠表示，在美韓密切協調的基礎上，南韓一直有在監測包含寧邊核設施在內的相關活動。

    美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則重申，北韓核活動對國際安全構成威脅，美國會持續威懾北韓，限制其危險的核武計畫；對美方而言，最重要的是保護美國人民、美軍以及盟友安全。

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