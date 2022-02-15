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    轉一轉舔一舔... 澳議員開會挖鼻屎還吃進去 網驚呼「超噁心」！

    澳洲自由黨議員布拉格日前在會議上被捕捉到挖鼻孔畫面，疑似挖到鼻屎後還吃下去。（圖翻攝自推特）

    澳洲自由黨議員布拉格日前在會議上被捕捉到挖鼻孔畫面，疑似挖到鼻屎後還吃下去。（圖翻攝自推特）

    2022/02/15 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲自由黨（Liberal Party of Australia）議員布拉格（Andrew Bragg）日前在會議上被捕捉到挖鼻孔畫面，疑似挖到鼻屎後還吃下去，影片在推特造成瘋傳，不少網友直呼「超噁心」。

    根據《澳洲新聞》 報導，本週一（14日）一段澳洲議會開會的影片在推特上流傳，可以看到新南威爾斯州（New South Wales）參議員布拉格正在挖鼻屎。據悉，這一幕是在首都坎培拉（Canberra）一場環境和通訊立法委員會會議上捕捉到，當時布拉格正在看資料，但手很不安份，不自覺地開始挖鼻孔。

    只見布拉格將手指放入鼻孔挖了幾圈，取出來後放入口中，疑似在吃鼻屎。網友看完後紛紛表示，「有夠噁心」、「就不能等沒人的時候偷偷挖嗎」。澳洲工黨（Australian Labor Party）眾議員馬爾斯（Richard Marles）也在相關影片留言調侃：「一如往常，自由黨正在吃他們自己的…」；另名工黨眾議員米徹爾（Rob Mitchell）也諷：「最新的武肺檢測？」

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