冬奧》回到瑞典才敢講！雙金選手：中國侵犯人權不應辦奧運

瑞典競速滑冰選手馮德波在北京冬奧拿下男子5000公尺與10000公尺競速滑冰兩面金牌，他昨天批評，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。（法新社）

2022/02/14 23:20

〔中央社〕在北京冬奧獲得兩面金牌的瑞典競速滑冰選手馮德波昨天批評，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。

25歲的馮德波（Nils van der Poel）在北京冬奧拿下男子5000公尺與10000公尺競速滑冰的雙料金牌，也是兩項競賽世界紀錄與奧運紀錄保持人。

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昨天回到瑞典後，媒體詢問他有關中國人權的問題，他表示，讓中國主辦冬奧是一件很糟糕的事，但因為瑞典代表隊並未全數離開中國，他不願意談太多。

馮德波說，奧運雖是世界團結、各國齊聚的場合，但1930年代納粹德國在入侵波蘭前也辦了奧運，還有俄羅斯入侵烏克蘭前也舉辦了冬季奧運。

他說，讓像中國這樣嚴重侵犯人權的國家舉辦奧運，是極度不負責任的行為。

他說，奧運期間在選手村的經驗很好，運動員都非常專注在自己的競賽項目上，沒有談論太多有關國際政治的議題。

在冬奧前，瑞典媒體就曾訪問馮德波對北京奧運的看法，當時在德國進行移地訓練的他說，在即將入境中國參加奧運競賽前，批評當地政權不太聰明，但他也承諾，賽後回到瑞典可以告訴媒體他的看法。

馮德波表示，他已經完成世界第一的階段性目標，接下來仍會繼續滑冰，但是他不會將成為世界第一作為挑戰。

馮德波將他自己超過60頁的訓練心法公開在網路上，分享給有興趣成為頂尖運動員的人，目前已有超過20萬人次下載。

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