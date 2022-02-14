為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    冬奧》新疆維族青年轉發議論火炬手 23人拘留罰款

    來自新疆的20歲越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（左）4日擔任北京冬奧聖火的火炬手。（路透）

    來自新疆的20歲越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（左）4日擔任北京冬奧聖火的火炬手。（路透）

    2022/02/14 21:08

    〔中央社〕中國主辦的北京冬奧4日開幕，根據報導，新疆喀什1名維吾爾族青年上週針對維族女選手迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手，在微信指自己「怎麼就興奮不起來」，連同其他22名轉發者分別遭到行政拘留或罰款的處分。

    自由亞洲電台報導，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）10日表示，新疆部分維族年輕網友透過微信，對迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手

    發表評論及轉發，部分言論得罪了當局，迅速遭到當地警方報復。

    迪里夏提指出，從當地獲得的訊息顯示，上述因發文及轉發而被警方處分的23名維族青年，分布在新疆的喀什、阿克蘇及庫爾勒等地，年紀最小的只有15歲，最大的也只有21歲。

    他表示，當局指控，這23人中的1名喀什青年，在微信群裡針對維吾爾人擔任北京冬奧火炬手，發表「我怎麼就興奮不起來」的短文，連同其他22名轉發者分別遭到拘留或罰款的處分。

    迪里夏提說，部分年輕人議論中國官方安排維族的迪妮格爾．衣拉木江擔任冬奧火炬手，並表達個人立場，「這在文明社會實屬正常現象」。

    新疆人權問題為北京冬奧蒙上陰影，使得迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手引發關注。國際社會普遍認為，中國方面選擇這名維族女選手擔任火炬手，是對國際社會批判中國迫害維吾爾族及實施種族滅絕的回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冬奧花滑》不是宣布退休 羽生結弦未來還想挑戰4周半跳
    2022/02/14 18:50

    冬奧花滑》不是宣布退休 羽生結弦未來還想挑戰4周半跳
    冬奧》明日有望奪第二金！谷愛凌情人節獻吻 中國網友全暈了
    2022/02/14 17:26

    冬奧》明日有望奪第二金！谷愛凌情人節獻吻 中國網友全暈了

    春節體重直飆！燃脂神器 曝驚人成果
    冬奧》南韓女團短道速滑3千公尺摘銀 韓媒嗨爆「擊敗中國犯規之王」
    2022/02/14 17:07

    冬奧》南韓女團短道速滑3千公尺摘銀 韓媒嗨爆「擊敗中國犯規之王」
    中共派維族人傳火炬被罵翻 國際奧會忙緩頰：與種族無關
    2022/02/05 18:50

    中共派維族人傳火炬被罵翻 國際奧會忙緩頰：與種族無關

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    北京夏奧維吾爾火炬手 變身維權人士籲抵制冬奧
    2022/02/04 23:32

    北京夏奧維吾爾火炬手 變身維權人士籲抵制冬奧
    暴政下新疆成煉獄 土耳其律師組團狀告習近平等112中共官員
    2022/01/05 05:51

    暴政下新疆成煉獄 土耳其律師組團狀告習近平等112中共官員
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播