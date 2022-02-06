憂被中國人權臭名拖累 北京冬奧日本贊助商不敢宣傳

日本松下（Panansonic）電器等北京冬奧贊助商，並未利用此次活動大力宣傳自家商品，原因與中國人權狀況遭批評有關。（路透）

2022/02/06 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲評論》6日報導，北京冬季奧運會盛大舉行，但日本主要贊助商不像以往總在大型體育賽事大力宣傳自家品牌，此次異常低調，完全未在日本電視台投放廣告，原因是擔心自己會被中國壓迫人權的臭名拖累。

據報導，汽車大廠豐田（Toyota）、輪胎大廠普利司通（Bridgestone）和電器大廠松下（Panasonic）等「全球奧林匹克夥伴」（Worldwide Olympic Partners），均是北京冬奧的頂級贊助商。豐田提供2000多輛汽車，普利司通贊助約1萬1150個輪胎，松下則為選手村支援空氣清淨機、洗衣機等電器。

請繼續往下閱讀...

另外，身為日本奧委會成員之一的食品業者味之素（Ajinomoto），也為日本代表團選手提供營養補給品。

然而，上述日企迄今都未在日本境內投放北京冬奧相關的電視廣告。相較之下，在2018年的南韓平昌冬奧期間，30家日本贊助商在1至2月間投放多達2650次廣告。一家北京冬奧贊助商坦言，「我們不得不低調進行公關活動，這是完全預料不到的。」

另一方面，從事IT、家電市場調查的日本BCN公司也指出，北京冬奧並未提升日本市場的電視機銷量，從1月中以來甚至下滑5到6個百分點，反映日本民眾對北京冬奧興趣缺缺。

由於美、英、澳等西方國家以中國侵犯維吾爾族等多個族群人權為由，對北京冬奧進行外交抵制，使得日本及美國等地贊助商憂心，大張旗鼓支持北京冬奧可能影響他們在這些國家的生意。此外，也僅有松下公司社長津賀一宏（Kazuhiro Tsuga）等少數企業領袖出席北京冬奧開幕式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法