軍情動態》突擊隊更強！俄羅斯接收首批最新版米-8直升機

米-8AMTSh-VN（Mi-8AMTSh-VN）直升機。（圖擷取自俄羅斯國家技術集團@Rostec_Russia官方推特）

2022/02/11 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯媒體指出，俄國聯邦武裝軍隊（Ground Forces of the Russian Federation）西部軍區（Western Military District）已接收首批最新版米-8直升機，盼能支持突擊隊（Commando）具備更強的能力打擊敵方。

根據《Air Recognition》引述俄國媒體《消息報》（Izvestia）報導指出，消息人士透露，俄國西部軍區部隊，已接收一批新的米-8AMTSh-VN直升機，但是數量未知，僅強調新接收的米-8AMTSh-VN機種，將在2021年至2022年間，進入部隊服役。

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負責旋翼機（Rotorcraft）生產的俄羅斯直升機公司（Russian Helicopters）總經理博金斯基（Andrey Boginsky）則向俄國官媒《塔斯社》透露，首批米-8AMTSh-VN直升機是在2021年11月生產；而下批直升機則將於2022年間到貨。

米-8AMTSh-VN直升機，能從敵人後方運送突擊隊員，並提供傘兵火力支援，能在任何天氣條件及時間內出勤，將有效強化現行機隊。而該機是依據敘利亞聯合突擊隊的作戰經驗設計，須和擁有現代防空系統的軍隊配合，才能有效發揮戰力。

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