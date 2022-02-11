俄烏瀕臨開戰邊緣！以色列魔術師稱能用「念力」化干戈為玉帛

以色列魔術師蓋勒，擅長用簡單的魔術技巧來模擬超感官知覺和心靈感應，最著名的表演就是「彎曲湯匙」。（歐新社）

2022/02/11 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，戰雲密布，除美國總統拜登派兵赴歐外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也先後與俄烏等歐洲國家元首會談，盼能讓局勢冷卻。現在就連以色列知名魔術師都跳出來發言，稱自己能以「念力」避免兩國開戰，但前提是拜登與俄國總統普廷（Vladimir Putin）要求下才會介入。

根據英媒《每日星報》報導，俄國大舉在烏克蘭邊境部兵13萬人，雙方瀕臨開戰邊緣，儘管英國首相強森（Boris Johnson）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都已先後發言，企圖說服普廷從烏克蘭邊境徹軍，但至今仍未有具體進展。

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對此，以「彎曲湯匙」表演出名的以色列75歲魔術師蓋勒（Uri Geller），他妻子漢娜（Hanna Geller）的母親，就是烏克蘭人，因此，他接受專訪時敦促讀者，能在每日上午11時11分、下午13時11分及夜間23時11分，用手摩擦蘇聯（Soviet Union）國旗上的鐮刀和錘子11秒，藉此讓普廷不要進犯烏克蘭，他也強調，「11時11分」是一組神秘、強大且具有靈性的數字。

同時，蓋勒也聲稱，他能透過「念力」避免烏俄兩國開戰，拯救國際政治領袖調停失敗的局面，不過，這僅有在美國及烏克蘭當局提出要求時，他才會介入處理，但被問及將「如何」協助兩國調解的細節時，他卻三緘其口地說「那是機密」。

為了證明自己確實有調停能力，蓋勒提到，先前，美國曾希望俄羅斯簽署削減使用核武條約，當時他有受到美方徵詢，他聽取簡報後，便和政府官員一起飛往瑞士日內瓦（Geneva），最後成功讓美俄雙方締約。

蘇聯（Soviet Union）國旗上有鐮刀及槌子的圖騰。（資料照，法新社）

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